Titanik batarken keman çalanlar!

Mustafa Alper Avcı oyuncularını sahanın kenarından çağırıp maçtan çektiğinde dakikalar 30’u gösteriyordu. Galatasaray, 12. dakikada Mertens’in ceza sahasında düşmesine verilen yanlış bir penaltı kararıyla 1-0 öndeydi. Yarıda kaldığı ana kadar lig sonuncusu rakibi Adana Demirspor’a karşı beklenildiği şekilde tek kale bir maç oynuyordu. 6 şutu vardı ve daha fazla gol olmamasının en önemli sebebi 16 yaşındaki genç kaleci Deniz’di.

BİR ÇOCUK AĞLIYORDU

Maç tatil olduğu andan sadece dakikalar sonra X’te 100 binden fazla tweet vardı. Tribünde kameralara yansıyan bir taraftar çocuk ağlıyordu. Bu maça şehir dışından gelen var, ülke dışından gelen var, stada 5 dakika mesafede de otursa bir soğuk pazar akşamı kalkıp stada gelen var. Herkesin kendine göre bütçesinden ayırıp yaptığı bir masraf var. Stada gelemese de sırf haftada bir maç keyfi yapmak için para verip yayıncı kuruluşa üye olan var. Bu iş ‘Adana Demirspor 3 puan kaybedecek, Galatasaray hükmen kazanacak, diğer takımlar çıkıp açıklama yapacak’ın çok daha ötesinde bir sorun.

DAHA NELER GÖREBİLİRİZ

Futbol her beğenmediğiniz kararda sahadan çekileceğiniz bir oyun mu? Takımlar ve yöneticiler olarak, birbirinize hiç saygınız olmadığını yeterince gördük, iyice anladık da artık taraftara da saygınız kalmamış. ‘Daha ne görebiliriz’ dediğimiz her noktada yeni bir olaya şahit oluyoruz. Artık hakemine, VAR’ına hiç girmiyorum, her şey düzgünmüş de bir onlar yanlışmış gibi konuşup durmak iyiden iyiye Titanik’te keman çalmak gibi oldu.