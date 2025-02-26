Sadece skoru değil, oyunu da düşünmeli!

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Sezon başında Ziraat Türkiye Kupası’nın Beşiktaş için bu kadar önemli olacağı pek tahmin edilmiyordu. Ligde istikrarı önce yönetim, sonra teknik direktör değişikliğiyle bulan siyah beyazlılar, geride kalan çalkantılı ve huzursuz ayları, kupanın getirdiği umutla temize çekme şansını buldu. Gruptan çıkabilmek için en az bir puan, liderliği garantilemek için daha fazlası gerekiyordu.

FIRSAT KOLLADILAR

Kasımpaşa, galibiyetiyle ligde rahatlayan son dakika golüyle beraberlik alan Antalyaspor da çok genç oyuncularla sahada olan eksik rakibi karşısında fırsat kolluyordu. Ancak Beşiktaş, henüz 10. dakikada 19 yaşındaki Arroyo ile öne geçti. O sırada gruptaki diğer namağlup takım Bodrumspor da deplasmanda öndeydi ve liderlik için Beşiktaş'ın skoru artırması gerekiyordu.

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İKİNCİ YARI DAHA HAREKETLİYDİ

Maç ikinci yarıda daha hareketliydi. Antalyaspor’un yükselen temposuyla 64. dakikada Milosevic’ten gelen golün sinyallerini oyunuyla veriyordu. Beşiktaş kendisini ikinci sıraya gerileten bu gole artık bir reaksiyon vermek zorundaydı ve sezon başından bu yana, böyle anlarda ortaya çıkan isim Rafa Silva oldu. Siyah beyazlıların hücumda sorun yaşadığı anlarda sorumluluk alması gereken oyuncunun kim olduğu kimse için sürpriz değil.

90 dakika sonunda Beşiktaş hem ihtiyacı olan üç puanı aldı hem de grubu lider bitirdi. Ancak tek maç usulüne göre oynanacak çeyrek final öncesinde, sadece skoru değil, oyunu da kazanacak bir kimliğe bürünmesi şart. Diğer grup ikincilerinden hangisini karşısında bulacağı belli olmasa da en azından saha avantajını cebe atmış oldu.