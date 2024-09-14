Öznur Cüre Girdi: Olimpiyat şampiyonluğu ve dünya rekoru unvanları 2028’de de benim olacak

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Modern zamanların ilk olimpiyatı olarak tanımlayabileceğimiz Paris 2024’ün spor dünyasındaki izleri kolay kolay silinmeyecek. Özellikle tarihi bir başarıya imza attığımız Paralimpik Oyunların. Olimpik bir sporcuyla paralimpik bir sporcu arasında, işin sporculuk ya da ülkeyi temsil etme kısmında hiçbir fark olmasa da ve yapılan mental ve fiziksel hazırlıklar neredeyse aynı olsa da, bilinirlikleri ve tanınırlıkları, en azından bu olimpiyat oyunlarına kadar aynı düzeyde değildi.

FARKLI BRANŞLARDA MADALYALAR VE REKORLAR

İzleyicilerin büyük çoğunluğu, olimpik oyunlar bittiğinde olimpiyatlar bitti zannetti ancak paralimpik sporcular bitmediğini herkese kanıtladılar. Sporcularımızın farklı branşlardaki başarısı, kazanılan madalya sayısı ve gelen rekorlar, bu branşları hiç olmadığı kadar göz önüne taşıdı. Biz de son Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, dünya rekoru sahibi Team Visa sporcusu Öznur Cüre Girdi’yi yakalamışken Paris’ten bahsettik tabii...

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iDMANLARDA DÜNYA REKORUNU GEÇTiM

Paris 2024’te önce dünya rekoru kırarak finale kaldın, sonra altın madalyayı boynuna taktın... Bu süreci nasıl yaşadın?

Ben hazırlık döneminde bu puanların çok üzerine attım, antrenmanlarda 700 ve üstü çok puanlar çıkardım. Bunun üzerine kendi içinde rekorun hayalini kurmaya başladım. Elemelerdeki rekordan sonra, finalde bir rekor daha eklemek istiyordum ama o andaki nabız, hava şartları, stres yönetimi kendi ortalamamın üzerinde olsam da rekoru getirmedi. Yeni rekoru gelecek yarışmalara saklıyorum diyelim.

KAZADA BEN VE ANNEM ENGELLi OLDUK AMA HAYAT GÜZEL ŞEYLER GETiRDi

Kazaya kadar tekvandoyla uğraşmışsın. Tekvandoya nasıl başlamıştın?

Ben küçükken çok kilolu bir çocuktum, gerçi hep biraz kiloluyum, tam 4,5 kilo doğmuşum, hayatım boyunca hiç zayıf olamadım. Başarılı da olmuştum, derecelerim de güzeldi, tekvando beni mutlu ediyordu.

Sonra 17 yaşında ailenle trafik kazası geçirdin...

Evet, kazadan sonra annem boynundan aşağı, ben belden aşağı engelli kaldık. Sonrası bambaşka bir serüven. Önce hayatın bize getirdiklerini kabul edip nasıl iyi olabiliriz diye baktık. Annem azmiyle hep rol modelim oldu. Hatta şu anda ablamla birlikte bocce sporu yapıyor. Türkiye’de ikinci oldu, yakında o da milli takıma girecek. Ben zaten 2019’dan bu yana milli takımdayım. Hayat bize güzel şeyler getirdi yani.

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GURUR VERiCi BiR DURUM

Busenaz Çakıroğlu ve Hakan Reçber ile birlikte Team Visa’nın üç Türk sporcusundan birisin. Bu durum sana ne hissettiriyor?

Onların en iyilerini seçtiklerini biliyorum. Böyle global bir şirketin sporcuları arasında olmak benim için büyük gurur kaynağı.

ACABA ÖZNUR RUHSUZ MU!

· Paris’e nasıl hazırladın?

Çok ok attık, çok çalıştık. Fiziksel olarak ne kadar çalışırsanız da bazen psikolojik olarak bazı şeyleri tamamlayamıyorsunuz ama bu defa ben fiziksel olarak da psikolojik olarak da oraya çok hazır çıktım, çok sakindim, hatta sonradan yorumlarda, ‘Acaba Öznur ruhsuz mu diye düşündük, sonunda çığlıklar gelince ne kadar disiplinli olduğunu fark ettik’ yazmıştı birisi, onu okuyunca güldüm. Herkes sakin ve kontrollü olduğumu konuşuyor.

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OKÇULUK BiR ZiHiN SPORUDUR

Bu sporu bilmeyenlere nasıl anlatırsın okçuluğu?

Çok farklı bir spor. Kendinizi çok fazla gözden geçirmenize yol açan bir dal. Ne kadar fiziksel olarak iyi olursanız olun, yayı nasıl güzel gererseniz gerin, isterseniz en güçlü yayı çekin, en güçlü oku atın, eğer zihniniz o anda güçlü değilse o ok gitmiyor.

Okçuluk biraz hayat gibi aslında, kendi başarından kendin sorumlusun...

Kesinlikle. Rakibinle aranda fiziksel değil psikolojik savaş var. Rakip 10 attığında, ben de atarsam onu sıkıştırmış olurum. Asıl üstünlük bu psikolojik kısımda.

ViSA PARiS 2024 DiREKTÖRÜ MACE: 2 HAFTALIĞINA DÜNYA ÇOK DAHA GÜZEL OLDU

“Bu olimpiyatlardan size kalan en önemli anlar hangileri?” diye soruyorum Visa Global Sponsorluklar Paris 2024 Program Direktörü Nicolas Mace’ye. Birkaç gün önce izlediği görme engelli futbolda, faul yapan Arjantinli oyuncunun, Japon rakibinden özür dilemek için sahada onu aradığı anı anlatıyor: “Böyle çok an vardı. İki haftalığına dünya çok daha güzel bir yer oldu.”

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ViSA TÜRKiYE GENEL MÜDÜRÜ MÜMiN: 600 SPORCUYA DESTEK VERDiK

“Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Visa, Olimpiyat Oyunları’nın 40 yıla yakın süredir, Paralimpik Oyunları’nın ise 2000’den beri destekçisi. Visa olarak dünya genelinde, 2000 yılından bu yana 600 sporcuya destek verdik. Bu yıl ise Paris 2024 Oyunları’nda Buse Naz Çakıroğlu, Hakan Reçber ve Öznur Cüre Girdi’yi destekledik” diye konuştu.