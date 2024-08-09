Olimpiyat meşalesi Paris’in kalıcı bir parçası olabilir

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Ünlü tasarımcı Mathieu Lehanneur’ün olimpiyat meşalesi için açılan tasarım yarışmasına gönderdiği üç parçalı meşalenin hikayesi Fransızların ünlü özgürlük-eşitlik-kardeşlik üçlemesine gönderme yapıyor: “Elden ele geçen ve Fransa’nın tüm tarihi yerlerini dolaşan meşaleler kusursuz bir simetriye sahip. Bu, ilk defa bu olimpiyatlarda sağlanan kadın-erkek sporcu mutlak eşitliğine gönderme yapan bir simetri. Ortadaki dalgalar Seine Nehri’nin temsil ediyor. Olimpiyat ateşinin altındaki ‘chaudron’ adı verdiğimiz metal halka, ateşin yandığı yer.

SÖNMEYEN ATEŞ

Tabii ortada gerçek bir ateş yok. Su ve ışıktan oluşan ve sönmeyen bir ateş bu. Açılış törenindeki yağmurda bile sönmemesi bundan. Geçtiğimiz her şehirde geride bir tane chaudron bıraktık, olimpiyat ateşi Fransa’nın her yerinde yanması için.

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Bu da kardeşlik. Özgürlüğü de Paris’te Tuileries bahçesindeki Mongolfiye kardeşlere gönderme yapan balonun göğe yükselterek sağladık. Her akşam helyum gazıyla dolu balon yüzlerce kişinin bakışları altında göğe yükseliyor. Yere halatlarda bağlı olmasa da daha da yükselir” dedi Lehanneur anlata anlata iyice alışmış bir tempoda.

BURADA HER ŞEYiN LOBiSi VAR

Paris Medya Merkezi’nde görüşme şansı yakaladığım tasarımcı Mathieu Lehanneur, “Olimpiyat meşalesi şampanya rengi değil, altın-gümüş ve bronz madalyaların renklerinin bir karması. Geri dönüştürülmüş çelikten yapılmış, olabildiğince hafif olacak şekilde tasarlanmış bir ürün. Çeliğin normal rengi fazla endüstriyel görüneceği için renk vermeyi düşündük ve madalyaların renklerini karıştırarak bu renge ulaştık” dedi. Şampanya rengine benziyor gerçekten ancak, özellikle şampanya değil diye açıklamasının sebebinin şarap üreticilerini kızdırmamak olduğunu düşündüm nedense. Haliyle burada her şeyin lobisi var.

Olimpiyatlarda bugüne kadar 12 bin civarında meşale üretilmiş, Paris 2024’te sadece 2 bin meşale elden ele dolaşmış. Sadece maliyet açısından değil, karbon salınımını da azaltmayı hedefledikleri için sayıyı optimumda tutmuşlar.

BALON, PARALiMPiK OYUNLAR’DA YENiDEN HAVALANACAK

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Balonun çok ilgi uyandırdığını ve sevildiğini söylüyorum Mathieu Lehanneur’e. “Kalıcı hale gelmesi yönünde çok talep var, belediyeyle görüşüyoruz, belki Paralimpik Oyunlar sonrası Paris’in kalıcı bir parçası da olabilir” yanıtını veriyor. Eyfel Kulesi’nin 1900 Endüstri Fuarı için yapılmış ve geçici olması düşünülen bir tasarım olduğu düşünülürse, neden olmasın diyoruz. Meşale, pazar akşamı kapanış töreniyle birlikte sönecek. Paralimpik Oyunlar’a kadar yerde kalacak ve bu organizasyonun 28 Ağustos’ta başlamasıyla birlikte tekrar yanmaya ve göğe yükselmeye başlayacak.