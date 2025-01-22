Kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar kazandı

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Bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 maçın tamamı karşılıklı gollere sahne olan ve geride kalan maçlara attığıyla-yediğiyle 26 gol sığdıran Galatasaray, daha 6. dakikada Sanchez’in ayağından bulduğu erken golle buna devam etmeye niyetli olduğunu gösterdi. 22.dakikada Abdülkerim skoru 2-0’a getirdi.

G.SARAY MAÇIN BAŞINDA KENDi LiGiNDE GiBi RAHATTI

Sarı kırmızılılar kendi liginde lider, Avrupa Ligi’nde sonuncu Dinamo Kiev karşısında, Süper Lig’de oynadığı herhangi bir maçtan daha rahat oynuyor gibiydi, gel gör ki yine tıpkı ligde son haftalarda olduğu gibi net pozisyon bulmakta da zorlanıyordu. İlk 45’i kafalarında bitirdikleri anda, uzatma dakikalarında golü yediler. Bu gol, Malmö karşısında maçın uzatma dakikalarında yedikleri gol kadar acıklı olmasa da kolay gol yiyebileceğinin göstergesi oldu ve hiçbir iddiası olmayan rakibe moral verdi.

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YARMOLENKO FARKI

İkinci yarının başında, çok acayip bir pozisyonda, ceza sahasında elle oynadığı için ikinci sarı karttan oyun dışı kalan Barış Alper’in pozisyonu VAR’dan penaltı olarak dönünce skor bir anda 3-1’e geldi. Ancak maç yine kopmadı. Galatasaray’ın geriye yaslanmasından cesaret bulan ve Türk temsilcilerine karşı şansı istatistikleri güçlü Kiev oyuna girdikten sonra maçın gidişini değiştiren Yarmolenko’nun ayağından önce tek farka indirdi, sonra dakika 81’de yine onun ayağından beraberliğe getirdi ve Kiev bu maçta, geride kalan maçlarda attığı golün üç katını atmış oldu.

Galatasaray’ın kulübesinde böyle bir oyuncu bulamadığı için Okan Buruk maça bir türlü müdahale edemedi ve kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı için rahat oynayan rakibi karşısında, son 8 şansını 2 maçtır elinden kaçıran taraf oldu.