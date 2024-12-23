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İlk yarıda yüzde 80 topa sahip olmasına rağmen, bu üstünlüğü skora da pozisyon zenginliğine de bir türlü yansıtamadı. Yansıttığı anlarda da kaleci Souza’ya takıldı. Tabii bunda Volkan Demirel’in rakibini iyi analiz etmesinin faktörü de vardı kuşkusuz. İki takım daha önce ligde karşı karşıya gelmemiş olsa da iki teknik direktörün birbirlerine yabancı olmadığı, hatta aralarında bir kırgınlık olduğu maç öncesi el sıkışmamalarından belliydi.

MALHEiRO’NUN ŞUTUNU HESAP EDEMEDiLER

Eylül ayından bu yana, iki maç üst üste galibiyeti olmayan Bodrumspor’un geçen hafta Sivasspor’u yenerek kazandığı 3 puan sonrası hem bu istatistiği kırmak hem devre arasına biraz daha rahat girmek için bu maçı çok istemesi normaldi. Rakibin hücumcularını iyi kilitlediler ve beraberliğe de çok yaklaştılar ama 86. dakikada defanstan çıkan Malheiro’nun uzaktan çok sert bir vuruşla atacağı golü hesaplamamış olmaları da normaldi. Maç biletini 61 liraya sabitleyerek ilk yarının son maçını dolu tribünler önünde oynayan Trabzonspor devre arasına bir nebze rahatlamış, Bodrum ise karnesinde birkaç kırıkla girdi. Maçı tek cümleyle özetle derseniz; ‘kalecilerin maçını Uğurcan kazandı’ derim.