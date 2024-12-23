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Banu Yelkovan
Banu Yelkovan
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Kalecilerin maçını Uğurcan kazandı

#Trabzonspor#Bodrum Fk#Süper Lig

Geçen hafta Galatasaray karşısında sezonun şu ana kadarki en iyi futbolunu oynayan ve son dakika golüyle talihsiz bir mağlubiyet alan Trabzonspor’un artık kadrosunu ve futbolunu oturttuğunu ve ligin yenisi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bodrumspor karşısında rahat bir galibiyet alacağını düşünmüştük maç öncesi, ancak öyle olmadı.

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İlk yarıda yüzde 80 topa sahip olmasına rağmen, bu üstünlüğü skora da pozisyon zenginliğine de bir türlü yansıtamadı. Yansıttığı anlarda da kaleci Souza’ya takıldı. Tabii bunda Volkan Demirel’in rakibini iyi analiz etmesinin faktörü de vardı kuşkusuz. İki takım daha önce ligde karşı karşıya gelmemiş olsa da iki teknik direktörün birbirlerine yabancı olmadığı, hatta aralarında bir kırgınlık olduğu maç öncesi el sıkışmamalarından belliydi.

MALHEiRO’NUN ŞUTUNU HESAP EDEMEDiLER

Eylül ayından bu yana, iki maç üst üste galibiyeti olmayan Bodrumspor’un geçen hafta Sivasspor’u yenerek kazandığı 3 puan sonrası hem bu istatistiği kırmak hem devre arasına biraz daha rahat girmek için bu maçı çok istemesi normaldi. Rakibin hücumcularını iyi kilitlediler ve beraberliğe de çok yaklaştılar ama 86. dakikada defanstan çıkan Malheiro’nun uzaktan çok sert bir vuruşla atacağı golü hesaplamamış olmaları da normaldi. Maç biletini 61 liraya sabitleyerek ilk yarının son maçını dolu tribünler önünde oynayan Trabzonspor devre arasına bir nebze rahatlamış, Bodrum ise karnesinde birkaç kırıkla girdi. Maçı tek cümleyle özetle derseniz; ‘kalecilerin maçını Uğurcan kazandı’ derim.

Gözden KaçmasınTrabzonspor 1-0 Bodrumspor / Maç sonucuTrabzonspor 1-0 Bodrumspor / Maç sonucuHaberi görüntüle
#Trabzonspor#Bodrum Fk#Süper Lig
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