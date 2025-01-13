Galatasaray Gabriel Sara’yı aradı

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Bir yanda bu sezon sahasında hiç yenilmemiş Başakşehir, diğer yanda deplasmanda tüm maçlarını kazanmış Galatasaray... Buna, hafta içi 2-2 biten gergin Türkiye Kupası mücadelesinin hızlı rövanşını alma arzusunu da ekleyince bu karşılaşmayı izlenmeye değer kılacak çok fazla sebep vardı, ancak sahada iyi futbol ve bol pozisyondan ziyade taktik mücadele izledik. Başakşehir Berat, Crespo ve Ba gibi önemli oyuncularından yoksundu, Galatasaray kupa maçında sakatlanan Sara’dan mahrumdu ama as kadrosuna dönmüştü. Eksiklere ve fazlalara rağmen, ligin genç ve başarılı iki teknik adamı, hafta arası iyi analiz ettikleri rakibi bu maçta bir kez daha kitlemeyi başardılar.

BAŞAKŞEHiR iYi SAVUNMA YAPTI

Çağdaş Atan, kupa maçında merkezi iyi kapatarak kanatlara yönlendirdiği dirençli savunmasını yine başarıyla uyguladı. Okan Buruk, o maçın ikinci yarısında birkaç takviyeyle beraberliğe getirdiği maçı, bu defa kazandı.

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SARI KARTLAR DAMGA VURDU

İlk yarıya damga vuran sarı kartlar oldu. Buruk’u da sayarsak ilk 45’e iki takımdan tam 7 sarı kart sığdı. İlk yarı bitmeden hemen önce Barış Alper Yılmaz’ın attığı gole, ikinci yarının hemen başında Piatek cevap verince, çözüldü denilen maç tekrar beraberliğe geldi. Kontrollü ve pozisyonsuz oyunda farkı yaratan, her hareketiyle ligin üzerinde performans gösteren oyuncu Osimhen’di. Farkı ikiye çıkaran golü, onun pasında maçın adamı Barış Alper Yılmaz, tabiri yerindeyse iğne deliğinden geçirdi. Goller, 2022’de bu zamanlar kaybettiğimiz Ahmet Çalık’a adandı.

YENiLMEME SERiSiN BURUK BiTiRDi

Galatasaray, bu galibiyetle Çağdaş Atan’dan rövanşı aldı, deplasmandaki yenilmezlik serisini sekiz maça çıkardı ve liderliğini pekiştirdi. Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir, daha uzun bir seriyi en son Okan Buruk yönetiminde şampiyon olduğu 2019-20’de (16 maçla) yaşamıştı. Buruk, bu defa seriyi bitiren isim oldu.

Galatasaray, bu galibiyetiyle sadece Süper Lig’in değil, Avrupa’nın 10 büyük liginde bu sezon deplasmanda puan kaybetmeyen tek takım olma özelliğini sürdürdü. Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 49 gol atan Galatasaray, lig tarihinde 18’inci hafta itibarıyla kendisine ait olan rekoru kırmak için sahaya çıkmıştı, 1996-97’deki o 51 gollük rekoru kıramadı ama onu da egale etti, Sara’yı arasa da 3 puanı yine de buldu ve gözlerini bir kez daha Fenerbahçe maçına dikti.