Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar Banu Yelkovan İşler iyice arap saçına döndü
Banu Yelkovan
Banu Yelkovan
Banu YelkovanYazarın Tüm Yazıları

İşler iyice arap saçına döndü

#Trabzonspor#Avrupa Ligi#Pesic

İç sahada ve ateşli seyircisi önünde çok daha tehlikeli bir takıma dönüşen, liginde namağlup Kızılyıldız’ın grup aşamasının bitişine iki maç kala, üst tura çıkmak için hala şansı varken, her ne kadar teknik direktörleri maç öncesi kendileri için ligin çok daha önemli olduğunu söylemiş olsa da bu maça asılacaklarını ve kendi evinde son kozlarını kullanmak için ellerinden geleni yapacaklarını tahmin etmek hiç zor değildi. Aynen öyle oldu.

Haberin Devamı

ÇABUK REAKSİYON VERDİ

Kızılyıldız taraftarının meşale şovu ve yoğun duman altında başlayan maçta, ilk gol savunmadan çıkan Trabzonspor’un hatalı pasını iyi değerlendiren Bukari’nin pasıyla Katai’nin ayağından 37.dakikada geldi. Trabzonspor reaksiyon vermekte gecikmedi; neredeyse her maçında ya gol atan ya asist yapan Bakasetas, sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu sol ayağıyla direkt kaleye yolladı, Mitroviç’in sırtına çarpan top kaleciyi yanıltınca iki dakika sonra skora denge geldi.

GENÇ VE DİNAMİK RAKİP

Genç ve dinamik Kızılyıldız’ın kaleye direkt oynamayı seven, mücadeleci oyun stili ve en az takım kadar dinamik ve hiç susmayan taraftarının desteğiyle bu maçı bırakmaya niyeti yoktu. Sükseli Monaco maçı sonrası toparlanan ve çıkışa geçen Trabzonspor ise tecrübesi ve usta ayaklarıyla oyunu tutmaya ve sakinliğiyle maçı çevirmeyi planladığı açıktı. Topla oynama ve pozisyona girme konusundaki üstünlüğünü skora yansıtamayan, 2 pozisyonda direklere takılan Trabzon 64.dakikada Pesiç’in golüne engel olamayınca ve tüm baskısına rağmen aradığı beraberlik golünü bulamayınca, grubun diğer maçında da Ferencvaros’la Monaco 1-1 berabere kalınca grup iyice arap saçına döndü ve hesaplar son haftaya, Trabzon’un evinde lider Ferencvaros’u ağırlayacağı son maça kaldı.

Gözden Kaçmasın

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Fırsatları kaçırdıkTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Fırsatları kaçırdık'Haberi görüntüle
#Trabzonspor#Avrupa Ligi#Pesic
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Fenerbahçe'nin hukuk zaferi

 TAHİR KUM
TAHİR KUM

Genesio ne kadar hile biliyorsa Jesus da o kadar yol…

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE
TÜM YAZARLARIMIZ