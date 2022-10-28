İşler iyice arap saçına döndü

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ÇABUK REAKSİYON VERDİ

Kızılyıldız taraftarının meşale şovu ve yoğun duman altında başlayan maçta, ilk gol savunmadan çıkan Trabzonspor’un hatalı pasını iyi değerlendiren Bukari’nin pasıyla Katai’nin ayağından 37.dakikada geldi. Trabzonspor reaksiyon vermekte gecikmedi; neredeyse her maçında ya gol atan ya asist yapan Bakasetas, sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu sol ayağıyla direkt kaleye yolladı, Mitroviç’in sırtına çarpan top kaleciyi yanıltınca iki dakika sonra skora denge geldi.

GENÇ VE DİNAMİK RAKİP

Genç ve dinamik Kızılyıldız’ın kaleye direkt oynamayı seven, mücadeleci oyun stili ve en az takım kadar dinamik ve hiç susmayan taraftarının desteğiyle bu maçı bırakmaya niyeti yoktu. Sükseli Monaco maçı sonrası toparlanan ve çıkışa geçen Trabzonspor ise tecrübesi ve usta ayaklarıyla oyunu tutmaya ve sakinliğiyle maçı çevirmeyi planladığı açıktı. Topla oynama ve pozisyona girme konusundaki üstünlüğünü skora yansıtamayan, 2 pozisyonda direklere takılan Trabzon 64.dakikada Pesiç’in golüne engel olamayınca ve tüm baskısına rağmen aradığı beraberlik golünü bulamayınca, grubun diğer maçında da Ferencvaros’la Monaco 1-1 berabere kalınca grup iyice arap saçına döndü ve hesaplar son haftaya, Trabzon’un evinde lider Ferencvaros’u ağırlayacağı son maça kaldı.