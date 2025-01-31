Hepimizin gurur duyması gereken başarı tablosu

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Türkiye İş Bankası’nın davetiyle Avrupa’nın en büyük satranç organizasyonlarından biri olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nı izlemek için 18-25 Ocak tarihleri arasında Antalya’daydık. İş Bankası ile Türkiye Satranç Federasyonu arasındaki ilişki, 2005 yılında federasyonun bir satranç kitabının basılması talebiyle başlamış ve kesintisiz 20 yıldır devam ediyor ve bu sene, 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, tam 2 bin 755 sporcunun rekor katılımıyla gerçekleşti.

500 SPORCUYLA BAŞLADI 2 BiN 755’E ULAŞTI

TÜRKiYE Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İş Bankası’nın desteklediği bu turnuva, ilk başladığı yıllarda 500 civarında Sporcuyla yapılıyormuş, bu sene 7-18 yaş arası tam 2 bin 755 sporcuya evsahipliği yaptı. Bu sayıya veliler, antrenörler ve hakemleri eklediğinizde 7 binden büyük bir rakama ulaşıyorsunuz. Etkileyici.

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1 MiLYON 631 BiN LiSANSLI SATRANÇ SPORCUSU VAR

SATRANÇ bir spor. Üstelik Türkiye’nin en çok lisanslı sporcusu olan spor federasyonu. “30 bin ile başladığımız lisanslı sporcu sayısı bugün 1 milyon 631 bine ulaşmış durumda. Özellikle belirli bir jenerasyon için çok popüler olmayan, bilgisayar oyunlarının yanında pek şansı olmadığı düşünülen satranç artık ülkemizde yaygın oynanan, sevilen, gelişen bir spor dalı haline geliyor” diyor İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen. Doğru yatırım ve uzun soluklu desteğin, öncesi-sonrası karşılaştırmaları çok etkileyici ama asıl etkileyici olan yüzlerce sporcunun karşı karşıya oturduğu o kocaman salona girmek, o cıvıl cıvıl atmosferin, geri sayımla birlikte bir anda çıt çıkmayan bir sessizliğe büründüğünü görmek ve o çocukların, gençlerin büyük bir ciddiyetle satranç oynamalarını izlemek.

2 BiN 692 KULÜP VE 87 BiN ANTRENÖR

TÜRKiYE Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nın bir özelliği de dereceye girenlerin milli takım havuzuna katılarak uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanmaları. Suat Sözen, bu iş birliği kapsamında 1,6 milyon lisanslı sporcuya, 87 bin antrenöre ve 2 bin 692 kulübe ulaşıldığını anlatıyor heyecanla. Türkiye bugüne kadar 45 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 45 dünya üçüncülüğü almış. Farklı zorluk derecesindeki turnuvalarda 108 Avrupa şampiyonluğu, 100 Avrupa ikinciliği, 88 Avrupa üçüncülüğü çıkarmış ve toplamda 427 madalyaya ulaşmış. Bu kadar başarılı kaç federasyon var, inanın bilmiyorum.

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TÜRKiYE ŞAMPiYONU SATRANÇÇI MiRAÇ MELiH TOPUZ: ELiMDE OLSA HERKESE SATRANÇ ÖĞRETiRDiM

ÇOCUKLARIN ekran bağımlılığı, konsantrasyon süresinin azlığı, uzun süre bir konuya odaklanamamaları sır değil. Basınla sohbet etmek için bizi bekleyen farklı yaş kategorilerindeki sporcuların tamamı, yaşıtlarına göre çok daha olgun, çok daha sakin görünüyor, çok daha derli toplu cümlelerle konuşuyorlar. Buna 16 yaşındaki Miraç da, 7 yaşındaki Ömer Taha Dede de dahil. Hepsinin hikayeleri etkileyici, çoğu abi ya da ablasından görerek başlamış ve hemen hepsi onlardan daha başarılı olmuş.

ÇOCUKLARIN HAYATINI DEĞiŞTiRMEK iSTiYOR

MiRAÇ farklı. O, 2008 yılında Elazığ’da doğmuş. Satrançla 2018 yılında Aile ve Hizmetleri Bakanlığı’na bağlı Elazığ Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde antrenörü sayesinde tanışmış. Kısa sürede satrançta başarı elde etmeye başlayınca 2022’de milli takıma girmiş. “Elimde olsa başta benim gibi Sevgi Evleri’ndeki çocuklar, herkese satranç öğretirim” diyor. Satranç sayesinde kendine olan güveni, hayata olan bakışı, strateji yeteneği değişmiş, şekillenmiş ama en önemlisi burada bir aile bulmuş. Satranç sayesinde edindiği dostluklar ailesi olmuş. Miraç, Türkiye şampiyonu, Avrupa ikincisi çok başarılı bir sporcu ve konuştuğumuz her sporcu gibi hedefleri net ve bu hedefler sadece kendine yönelik değil. O başka çocukların da hayatını değiştirmek istiyor.

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20 YILDA 45 DÜNYA ŞAMPiYONLUĞU

TÜRKiYE İş Bankası ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında 20 yıldır süren yol arkadaşlığıyla Türkiye’de;

-Lisanslı satranç sporcu sayısı 30.000’den 1.631.075’e

-Satranç antrenörü sayısı 2.000’den 87.300’e

-Satranç turnuvaları sayısı 400’den 17.000’e

-Satranç kulüplerinin sayısı 600’den 2.692’ye

-Unvanlı sporcu sayısı 6’dan 283’e yükseldi.

-Dünya, Avrupa ve uluslararası alanda kazanılan toplam madalya sayısı 774 oldu. Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarına bakıldığında bugüne kadar toplam;

-45 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 45 dünya üçüncülüğü,

-108 Avrupa şampiyonluğu, 100 Avrupa ikinciliği, 88 Avrupa üçüncülüğü olmak üzere 427 madalya kazanıldı.

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TÜRKiYE KÜÇÜKLER VE YILDIZLAR SATRANÇ ŞAMPiYONASI’NDA BiRiNCi OLAN SPORCULAR

13 Yaş Genel: FM Baver Yılmaz

13 Yaş Kızlar: Tuana Abak

14 Yaş Genel: CM Eymen Eren Büyük

14 Yaş Kızlar: Zümral Yazıcı

15 Yaş Genel: CM Ege Tuna Öktem

15 Yaş Kızlar: Latife Yade Günaştı

16 Yaş Genel: CM Efe Yalçınkaya

16 Yaş Kızlar: Pelin Seyhan

17 Yaş Genel: CM Serdar Murat Yıldız

17 Yaş Kızlar: CFM Ceren Tırpan.

18 Yaş Genel: iM Adar Tarhan

18 Yaş Kızlar: WFM Ecrin Efsa Büyük