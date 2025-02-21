Hayaller ve gerçekler!

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Mourinho, maçtan önce, “Tecrübelerim bana Avrupa eleme maçlarında her şeyin olabileceğini söylüyor. 3-0 önde olmak büyük avantaj ancak önümüzde daha koca bir maç var, bu tur henüz bitmedi” dedi. Kazanan takımını bozmamış olması, sadece maç önü konuşmalarında değil, sahada da temkinli olacağının işaretiydi ve pazartesi günü oynanacak derbi yüzünden bazı as isimlerini yedek oturtacağını düşünenleri yanılttı. Gel gör ki sarı-lacivertlilerin formda golcüsü En-Nesyri bu işi o kadar uzatmaya niyetli değildi.

RÜYA GİBİ BiR BAŞLANGIÇ

Faslı golcü, Dusan Tadic ve Edin Dzeko’yla birlikte İstanbul’daki 3 farklı skorun golcülerinden biriydi ve Anderlecht’in sakatlıklar yüzünden bir bulmacaya dönen kadrosu daha maça ısınamadan, henüz 4.dakikada, Hey’in kaleci Coosemans’a pasında araya giren Djeko’nun asistini ağlarla buluşturarak takımının maça rüya gibi bir başlangıç yapmasını sağladı.

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10. AVRUPA MAÇINDA 6. GOL

En-Nesyri, i böylece bu sezon oynadığı 10 Avrupa Ligi maçında 6.golünü atmış oldu. Süper Lig’de 22 maçta attığı 15 gol ve 4 asistle takımının gollerinin yüzde 25’inde direkt katkısı olan oyuncu, sezonun en kritik haftalarına ve maçlarına imzasını atmaya böylece devam etti. Lotto Park’ta çok erken gelen golden sadece birkaç dakika sonra tribünlerde çıkan olay sebebiyle, maçın İsviçreli hakemi önce ekip arkadaşlarını, sonra iki takım oyuncularını soyunma odasına yolladı ve maç, ekrana yansımadığı için tam olarak ne olduğunu anlayamadığımız olaylar nedeniyle bir süre durdu.

BU DEFA HATAYI İRFAN CAN YAPTI

Anderlecht, ve Fenerbahçe bir noktada sahaya dönseler de, ev sahibi takımın karşılaşmaya geri dönmesi 19. dakikayı buldu. Bu defa hatayı yapan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat’tı, Vazquez’den gelen gol ev sahibi takımın umutlarını tazeleyen şey oldu ama ilk yarıdan başka gol sesi çıkmadı. Bu skordan sonra kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Anderlecht’in hayal kurmak için bile bir golden çok fazlasına ihtiyacı vardı. Ev sahibinin ikinci golü, yine Vazquez’den geldi. Taraftarlar, koltuklarında dikleşse de, umutları fazla yeşermeden, sadece 8 ddakika sonra temsilcimiz bu defa Yusuf Akçiçek’le skoru eşitledi. Daha maç başlamadan, Anderlecht için kapanması zor bir fark vardı. Maç başladıktan sonra bir şey değişmedi. Ev sahibinin bütün çabasına rağmen son 16’ya kalan taraf, Mourinho’nun öğrencileri oldu.

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