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Banu Yelkovan
Banu Yelkovan
Banu YelkovanYazarın Tüm Yazıları

Galatasaray, gol yemediğine en az 3 puan kadar sevindi

#GALATASARAY#Gaziantep FK#Süper Lig

Sarı kırmızılı takım, çok da iyi oynamadığı bir maç sonunda Gaziantep'ten galibiyet çıkarmayı bildi.

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SKORLARA bakarsan kolay, maçları izlersen her karşılaşması ayrı zor, bazen ilk gole bazen son düdüğe kadar mücadele dozu oldukça yüksek, asabiyet katsayısı her daim zirvede nevi şahsına münhasır ligimizde, bir önceki maçın olumlu/olumsuz skoru, bir sonraki maçın sırtına, üstelik sadece sahada oynayanların değil, hakeminden yöneticisine, izleyeninden yorumlayanına, biniyor tüm ağırlığıyla. İşte bu yüzden Fenerbahçe’nin 2-0 geriye düşerek 9 kişi kalan Rizespor’a karşı 3-2 kazanmayı bildiği ve puan farkını maç fazlasıyla üçe indirdiği Rizespor maçından ve sonrasında gelen açıklamalardan sonra, her hafta olduğu gibi bu hafta da ‘tarihinin en zor maçı’na çıktı Galatasaray.

ZORLU BiR DEPLASMANDI

SELÇUK İnan yönetiminde, iç saha performansı hiç fena olmayan, ligde evinde oynadığı son 9 maçında yenilmeyen, son 8 resmi maçında kalesinde gol görmeyen Gaziantepspor, bu puan baskısı olmasa da yeteri kadar zor bir deplasmandı gerçi. Yine de Barış ve Yunus’un ilk 11 yokluğunda üçlü savunmanın hemen önünde, sağda Jelert solda Sallai ile maça başlayan sarı kırmızılılar. Daha 5. dakika dolmadan yeni transfer Ahmed Kutucu’nun Eyüpspor’dan alıştığımız jenerik gollerinden biriyle skoru açmayı başardı. Tabii sarı kırmızılılar, öne geçmenin hatta farkı açmanın hiçbir anlam taşımadığını son haftalardaki tecrübeleriyle gayet iyi bildiği için bu golle pek rahatlamadı ve maç boyunca skoru artırmaya uğraştı.

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GAZiANTEP PUAN ALABiLiRDi

GAZiANTEP, geçen hafta Samsunspor karşısında son dakikalarda yediği golle mağlup olsa da, fazla gol yemeyen oturmuş savunmasıyla bu maçtan en az bir puan alma hedefindeydi, son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsalar, daha fazlasını da çıkarabilirdi ama o da olmadı. Galatasaray, hata yapma lüksünün olmadığı maçta, ilk yarıda Osimhen’le bulamadığı golü, ikinci yarıda antrenmana çıkmadan maça çıkan yeni transferi Morata’yla da kaydedemedi. Dürüst olmak gerekirse çok da iyi oynamadığı bir maçın sonucunda, en azından bir karşılaşmayı gol yemeden tamamlamayı başardığı ve son 6 resmi maçında sadece 2 galibiyet alarak sürdürdüğü ağır aksak ilerlemesini üç adımlık bir galibiyetle kırmayı bildiği için maç sonu galibiyeti, yeni transfer Morata’nın çektirdiği üçlüyle kutladı.

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#GALATASARAY#Gaziantep FK#Süper Lig
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