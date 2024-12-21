Fenerbahçe yaralarına yenisini ekledi

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Maç öncesinde bu denli gergin bir oyun bekliyor muyduk emin değilim ama tansiyon yüksekti. Geçen haftaki Başakşehir galibiyetiyle, Beşiktaş mağlubiyetinin hasarlarını biraz olsun sarsa da ligdeki puan kayıplarını Galatasaray ve Samsunspor gibi üst sıralardaki direkt rakiplerine karşı yaşamış Fenerbahçe’nin, buna bir de ligin yeni ve iddialı ekibi Eyüpspor’u eklemeyi hiç istemeyeceği ve moral motivasyon açısından daha kırılgan taraf olduğu kesindi. Bu gerginlik maçın çeşitli zamanlarında sahaya yansıdı, oyuncular birbirlerine girerken Arda Turan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

EN YAŞLI KADRO, EN GENÇ HOCA

Ligin en en yaşlı kadrosuyla en genç teknik adamına sahip Eyüpspor, Arda Turan’ın dinamizmiyle tecrübeli oyuncularının birikimini çok iyi harmanlamış şekilde düşmeme hedefiyle başladıkları sezonda, kendilerini Avrupa kotasında buldular. Bu maç güncellenen hedeflerinden çok, geçen haftaki Kasımpaşa mağlubiyetinin yol kazası olduğunu ispatlama ve devre arasına kafa rahat girme maçıydı.

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iSTATiSTiKLER BiZi YANILTMADI

Ligde attığı 39 golün 19’unu son 30 dakikada bulan, maçların son 15 dakikasına sığdırdığı 9 golle bu istatistikte ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe ile bu istatistiğin tam tersi rakamlara sahip, yediği 17 golün 13’ünü ikinci yarıda kalesinde gören Eyüpspor arasındaki maçın son dakikalarının çok çekişmeli olacağını baştan biliyorduk. İstatistikler bizi yanıltmadı, maçın son 20 dakikası karşılıklı pozisyonlarla geçti. Fenerbahçe, tüm orta sahayı ve defansı aştığı anlarda da hiç yabancısı olmayan Fenerbahçe altyapısı kökenli kaleci Berke’ye takıldı.

KEREM YAVAŞ HAKLI ÇIKTI

Maçtan önce, “Lig bizim gibi takımlar için ikiye ayrılıyor. Birbirimize karşı oynadığımız maçlar, büyük takımlara karşı oynadığımız maçlar. Onlardan aldığımız her puan avantajımıza” demişti Arda Turan’ın yardımcısı Kerem Yavaş. Haklı çıktı. Eyüpspor Galatasaray sonrası, Fenerbahçe’den de puan almayı başardı.

KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ YOK

Artık puan kaybına hiç tahammülü olmayan Fenerbahçe için bu maç sadece üç puan değil, ligdeki konumu ve psikolojisi için de kritikti. Devre arasına şampiyonluk yarışında aldıkları yaraları saramadan yenileri ekleyerek girmiş oldular.