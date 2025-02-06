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Banu Yelkovan
Banu Yelkovan
Banu YelkovanYazarın Tüm Yazıları

Farklı kazandı ama yüzü gülmedi

#FENERBAHÇE#Erzurumspor FK#Türkiye Kupası

Djiku, Carlos ve Yusuf sakatlanınca Mourinho, çoktan gelecek maçı düşünmeye başladı.

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iKi farklı ligde de olsa, o liglerin zirve mücadelesin iddialı iki ekibini karşı karşıya getiren maçta, Erzurumspor kâğıt üzerinde deplasmandaydı belki ama öyle bir havaya denk geldi ki kendini evinde hisseden büyük olasılıkla o olmuştur. Yer yer kar atıştıran ve hissedilen hava sıcaklığının gerçekte olanın katbekat altında olduğu son yılların en soğuk gecesinde, ev sahibi Fenerbahçe, haftalar ilerledikçe giderek zorlaşan üç kulvarlı fikstürünü, tabii ki rotasyona giderek dengelemeye çalışmıştı.

ERZURUM iLK YARI GAYET iYiYDi

GERÇi ligin kalburüstü takımları ne kadar rotasyon yaparlarsa yapsınlar, kupada rakipten üstün oluyorlar. İşte bu yüzden Erzurumspor’un ilk yarıdaki mücadelesini alkışlamak lazım. İlk 45’in sadece tek golle bitmesinin sebebi, konuk ekibin bu mücadelesi kadar, birlikte oynama alışkanlığı olmayan rotasyonlu Fenerbahçe kadrosunun birbirlerine intibak çabasıydı kuşkusuz. İkinci yarıda her şey dengelendi
ve Fenerbahçe kazanmasına kesin gözle bakılan maçı, aynen öyle farklı kazandı. İlk maçta Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci maçta skoru daha da açtı. İlk 45’in tek golü 33. dakikada Anderson Talisca’dan gelmişti. İkinci golü penaltıdan Cenk, üçüncü golü 78. dakikada Mert Hakan Yandaş, dördüncü ve beşinci goller de ikinci yarıda oyuna giren ve lig, kupa demeden atan oyuncusu Youssef En-Nesyri’den geldi.

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YÜZÜNÜN GÜLMEME SEBEBi 3 STOPERiN BiRDEN SAKATLANMASI

BU farklı skora rağmen Mourinho’nun yüzünün gülmemesinin sebebi 54. dakikada sakatlanan Djiku’nun yerine oyuna soktuğu Diego Carlos’un sadece 6 dakika sonra sakatlanarak yerini bıraktığı Yusuf Akçiçek’in de 14 dakika sonra sakatlanarak maçı terk etmesiydi mutlaka. Bu talihsizlikler zincirinde neredeyse tüm oyuncu değişikliklerini tek pozisyona harcayan Mourinho kafasında çoktan gelecek maçı düşünüyordu kuşkusuz.

Gözden KaçmasınFenerbahçeye Erzurumspor FK maçında üst üste sakatlık şokları 20 dakikada 3 değişiklik...Fenerbahçe'ye Erzurumspor FK maçında üst üste sakatlık şokları! 20 dakikada 3 değişiklik...Haberi Görüntüle
#FENERBAHÇE#Erzurumspor FK#Türkiye Kupası
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