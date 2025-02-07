Dries Mertens'in kramponlarını ısıttığı o an!

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Bence maçı en iyi özetleyen sahne, Dries Mertens’in kramponlarını ısıtmak için içine hohladığı andı. Daha oyuna girmesine vardı ve yedek kulübesinde oturuyordu ama bu maçın oynandığı saatlerde Bolu’da eksi 2 derece olan havanın oynayanlardan ziyade, oturanlar üzerinde daha fazla hissedildiğini göstergesiydi.

Okan Buruk, ilk 11’inde kadronun değişmez bazı isimlerini, genç yedekler ve havalı yeni transferlerle kombinleyen bir rotasyon tercih etmişti.

Evinde oynadığı için avantajlı sayabileceğimiz Boluspor oyunun başında daha derli toplu görünen takımdı ve skoru açan taraf oldu. Vüsal’ın 12.dakikada gelen golüne cevabı, Alvaro Morata cevap verdi. Bu, İspanyol forvetin ülkemizdeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

EYÜP’ÜN GOLÜ NEFES ALDIRDI

Soğuk havada ve zeminde oynamanın tempoyu düşürdüğünü, oyuncuların fiziksel dayanıklılığını sınadığını ve teknik becerisi daha yüksek takımlar için daha zorlayıcı olduğunu biliyoruz. Yine de kupada ilk maçında Başakşehir’le 2-2 berabere kalan Galatasaray’ın şartlar ne olursa olsun buradan bir galibiyet çıkarması şarttı.

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İlk yarının son dakikasında Eyüp Aydın’ın jeneriklik golüyle öne geçmesi sarı kırmızılılara nefes aldırdı. İkinci yarıda gardı düşen Boluspor’a karşı 72 ve 74’te peş peşe bulunan iki gol rahatlattı. Ahmed Kutucu geldiğinden bu yana attığı gollerle Galatasaray için önemli kazanç olduğunu gösterdi.