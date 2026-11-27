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Beşiktaş, ev sahibi olduğu maçı oynamak için İstanbul’dan uçağa bindi, hava muhalefeti nedeniyle Batum’a inemediği için Rize’den karayoluyla sınırı geçti ve belki de rakibi men edilmesi gerektiği için hiç oynanmaması gereken bir maçı, hiç oynamaması gereken bir yerde, ev sahibi ülkenin polis şiddeti altında oynadı ve kazandı dün akşam.

Güney Afrika’yı apartheid nedeniyle futbolun dışında bırakan, 1992’de Yugoslavya’yı Avrupa Şampiyonası’ndan çıkaran, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden birkaç gün sonra Rus takımlarını organizasyonlarından men eden uluslararası futbol kurumlarının İsrail söz konusu olduğunda neden başka türlü davrandıkları uzun bir tartışma konusu.

Beşiktaş yalnız değildi. Tribünlerde diğer takımlarımızın formaları da dikkat çekecek kadar fazlaydı. Güvenlik gerekçesiyle İstanbul’dan Batum’a alınan maç, güvenlik gerekçesiyle (!) yarım saat dursa da, ne tribündeki taraftarlar, ne seremonide rakipleriyle el sıkışmayarak tepki koyan futbolcular yılmadı, o bayraklar öyle ya da böyle açıldı.

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HERKES AYNI TARAFTAYDI

Maçın oynanmadığı dakikalarda başka şeyler de oldu. Önce Trabzonspor’dan, ardından diğer kulüplerden peş peşe Beşiktaş’ın ve taraftarlarının uğradığı şiddete tepki koyan destek açıklamaları geldi. Normalde bir kulübün açıklamasına diğerinin cevap yetiştirdiği, aynı pozisyonu izleyip birbirinden tamamen farklı şeyler gördüğünü iddia eden futbol camiamız, bu defa tamamen aynı şeyi gördü.

Tüm bunlardan bağımsız, Beşiktaş açısından önemli bir maçtı. Avrupa Ligi’nin ilk 4 maçında 7 puan toplamış, haftaya ilk 8’de giren Beşiktaş, tek puan toplamış Hapoel karşısında doğrudan son 16’ya kalma ihtimalini güçlendirmek için sahadaydı. İtaliano, pazartesi günkü Galatasaray derbisini düşünerek yaptığı rotasyondan maç sıkışınca vazgeçti ve ikinci yarıda Beşiktaş alıştığımız oyununa kavuşup ağırlığını koydu. Rakip ne kadar kapanırsa kapansın, fırsatlar kaçarsa kaçsın Beşiktaş’ın bu maçı çok istediği ve alacağı belliydi.

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Beşiktaş’ın aradığı gol 75. dakikada Olaitan’la geldi. Sanırım sadece Türkiye’de değil, başta Filistin olmak üzere dünyanın pek çok yerinde aynı coşkuyla kutlandı. Vlahovic’in golü ofsayt gerekçesiyle sayılmasa da ilk yarının sonunda penaltıdan yararlanamayan Orkun Kökçü 90. dakikada takımın ikinci golünü kaydetti. Hapoel’in uzatmadaki golü sonucu değiştirmedi: 2-1