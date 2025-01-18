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Oysa deprem sonrası hükmen galip geldiği maçı bir kenara bırakırsak, Hatayspor deplasman karnesi hiç parlak değil sarı kırmızılıların. 2021, 2022, 2023, hatta 2019’daki kupa maçını da sayarsak, burada oynadığı maçlardan beraberlik bile çıkaramadı bugüne kadar ve bu şaşırtıcı istatistik, tribünlerin neredeyse tamamını kendi taraftarlarının doldurduğu sözde deplasman maçının ilk yarısının sonunda da değişmedi. Ev sahibi, 28. dakikada Görkem’in kullandığı korneri, gole çeviren Cemali Sertel’in sayısıyla devreye galip girdi.

İLK YARIDA KANATLARI İYİ İŞLEMEDİ

Galatasaray, bir dişlisi eksildiğinde tüm ayarları bozulan bir makina gibi oynadı Sara’nın yokluğunda. İlk yarıda kanatların iyi işlemediği, üretkenlik sorunu yaşayan, etkisiz bir takım görüntüsündeydi. Verilmeyen bir penaltı iddiası olsa da, o pozisyonun arkasına sığmayacak bir etkisizlik içindeydi. 2024-25 sezonunun ilk yabancı VAR hakemli maçında, yeni teknik direktörü Murat Şahin’le düşme hattından uzaklaşmak için ellerinden geleni yapan Hatayspor’un çabaları, ikinci yarıya iki değişiklikle ve bambaşka bir futbolla başlayan Galatasaray’ın inanılmaz temposuyla nefes nefese bir hale dönüştü.

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TRANSFER PLANLARI DEĞİŞEBİLİR

İlk devrenin, belki biraz fiziğiyle ayakta kalan, üretkenlik yoksunu Galatasaray’ı gitmiş, sağlı sollu ataklarla, ceza sahasına kabus gibi çöken, sürekli pozisyona giren başka bir Galatasaray gelmişti. Yine de son vuruşlardaki şanssızlık mı desem, beceriksizlik mi desem, karşılaşmanın tek golünü 56. dakikada penaltıdan Osimhen’le kaydetti. Belki namağlup unvanını kaybetmedi ama Hatay deplasmanında yine puan ve 17 maçlık galibiyet serisini kaybetti Galatasaray. Sezon başından bu yana dar kadroyla oynamanın sıkıntılarını haftalar ilerledikçe hissetmeye, düşme hattındaki rakibine karşı bile başlaması ara transfer planlarını gözden geçirmesine yol açabilir.