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Banu Yelkovan
Banu Yelkovan
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Abdullah Avcı’nın dokunuşları ve uzatmada gelen çeyrek final

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Türkiye Kupası

90 dakika boyunca fazla pozisyon üretemeyen Trabzon uzatmada açıldı.

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Geçen sezon farklı liglerde harika sezonlar geçiren iki takımı ve birbirini çok yakından tanıyan iki hocayı karşı karşıya geçiren maçta, ev sahibi Ümraniye, kaleciden dönen topu iyi takip eden Umut Nayir’ın ayağından daha 12.dakikada, herkes daha Beşiktaş maçının son penaltısını izlerken 1-0 öne geçti..

Son maçlarda hücum performansını geliştiren Recep Uçar’ın takımı, ligde Hatay ve Giresun karşısında kazandığı 4 puanlık morali, son hafta hiç beklemediği şekilde İstanbulspor’a yenilerek kaybetmenin üzüntüsüyle çıktığı maça bu golle hızlı bir giriş yaptı ve avantajını uzunca süre korudu.

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LODOS FAKTÖRÜ

Deplasman fobisini bir türlü yenemeyen, Alanya karşısındaki 5-0’lık şok yenilginin yaralarını, Başakşehir karşısında alınan 1-0’lık galibiyet ve Abdullah Hoca’ya yönetimden gelen güvenoyuyla sararak bu maça çıkan Trabzon, maçın son dakikalarına kadar korkulu rüya görse de iki takım arasında kadrosu ve tecrübesiyle terazide ağır basan taraftı. Cornelius ve Nwakaeme gibi yıldızların ayrılması sonrası, geçen sezon fırtına gibi esen temposunu, bu sezon lig normallerinde bir rüzgâra dönüşen bordo-mavililer için bu maçın öngörülemeyen oyuncusu, İstanbul’un sert lodosuydu. İlk yarının sonunda auta giderken tekrar sahaya düşen top, rüzgârın bu maça ve oyun kalitesine ne denli etki ettiğini gösteren çok net bir andı.

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UZATMADA 3 GOL

90 dakika boyunca fazla pozisyon üretmeyen maç, tam böyle bitecek derken, ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri sonrası, son dakikalarda defans oyuncusu Vitor Hugo’yu bile gol aramaya yollayan Abdullah Avcı’nın dokunuşuyla önce beraberliğe, sonra Yusuf Yazıcı’nın ayağından galibiyete taşındı. Bakasetas’la bir penaltı kaçıran Trabzon, maçın uzatma dakikalarına 3 gol sığdırdı. Kazanılan ikinci penaltıyı gole çeviren Yusuf ve Maxi Gomez skoru belirledi. Ümraniye, birkaç dakikayla kaçırdığı turun hesabını ağır ödedi.

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Türkiye Kupası
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