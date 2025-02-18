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Banu Yelkovan
Banu Yelkovan
Banu YelkovanYazarın Tüm Yazıları

6 puan değerinde bir galibiyet

#GALATASARAY#Süper Lig#Rizespor

SON haftalardaki genel form düşüşüne, ligde Adana Demirspor’un sahadan çekilmesiyle başlayan anlamsız tartışmalar ve Avrupa’da AZ Alkmaar karşısında alınan moral bozucu yenilgi eklenince, Galatasaray başlangıçta şaka olarak tekrar edilen, sonrasında 40 kez söylenince gerçekleşen kehanete dönen ‘sezonun en önemli maçı’ havasında çıktı Rizespor karşısına.

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Kendisinden önce oynayan rakibinin puan farkını yeniden 3’e düşürmesi üzerindeki baskıyı artıran bir başka unsurdu kuşkusuz. Maçın maksimum puan değeri hiç değişmez şekilde her zaman 3 olsa da, bazı maçların 6 puanlık önem ve anlam taşıdığı gerçekti.

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BiR AN BiLE GEVŞEMEYE HAKKI YOK

BUNA bir de İlhan Palut’un nereye giderse gitsin heybesinde taşıdığı mücadeleci futbol anlayışı eklendiğinde, Galatasaray’ın bu maçı bir an bile gevşemeden oynamak zorunda olduğu açıktı. Galatasaray’ın hızlı başladığı, Rizespor'un dengeyi kolay bulduğu, net pozisyon açısından ev sahibi takımın bir adım önde olduğu bir ilk yarı izledik. Evinde pek kaybetmeyen Rizespor’la, deplasmanda pek kaybetmeyen Galatasaray en azından golsüzlük açısından birbirine denk bir oyun ortaya koydu ve ikinci yarıda sonucu belirleyecek olan şeyin, iki teknik adamın oyun planında yapacağı hamleler ve bireysel performanslar olacağı iyiden iyiye ortaya çıktı.

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iKiNCi YARI DAHA HAREKETLiYDi

iLK hamle Galatasaray’dan erken geldi. Son haftalarda savunması güven vermeyen Rizespor’un açığını değerlendiren Osimhen, Frankowski’nin sağdan yaptığı ortayı şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdiğinde dakikalar 47’yi gösteriyordu. Gel gör ki bu üstünlük yalnızca 7 dakika sürdü. Skora dengeyi, Akintola’nın ince düşünülmüş asistinde golcü Ali Sowe getirdi. İkinci yarıda iyiden iyiye hareketlenen oyun, her iki tarafın yakaladığı pozisyonlar, ilk yarıya nazaran daha heyecanlı bir futbol izlememizi sağladı. Galatasaray’ı galibiyete taşıyan gol, ‘Maç artık bu skorla bitecek galiba’ dediğimiz dakikalarda bir kez daha sahneye çıkan Osimhen’den geldi.

#GALATASARAY#Süper Lig#Rizespor
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