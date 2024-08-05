2028 Olimpiyatları’na en az 200 sporcu ile katılacağız

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Paris’te Spor Hizmetleri Genel Müdürü Ozan Veli Çakır’ı yakaladık. Daha önce İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Çakır’la olimpiyat rüyamızdan ve Paris 2024’ten konuşup düşüncelerini öğrendik.

İlk soru tabii ki en tahmin edilebilir olan, Paris 2024, nasıl buldunuz?

Organizasyonda ufak tefek aksaklıklar vardı. Normalde bu tip çok sporlu majör organizasyona ilk günlerinde, açılış öncesi bizim eksi günler dediğimiz günlerde bazı sorunlar yaşanır, sonra bunlar zamanla yoluna girerdi. Burada, sorunların bazıları kabul edilebilir günden daha geç yoluna girdi. Çözümler biraz uzadı. Olimpiyat köyü ve konaklama kısmı çok sorunlu değil. Ulaşımda ufak tefek aksaklıklar yaşanıyor. Bir de tabii yemek. Özellikle protein gibi belirli gruplar önünde çok sıra oldu. Ama onun haricinde organizasyon şu anda çok majör problem yaşanmadan devam ediyor.

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MÜSABAKA YAPILAN ALANLAR ÇOK iYi

Ben tribünleri dolduran seyircilerin bilgi düzeyine çok hayran oldum. Spor kültürü çok üst düzeyde. Sizin gözlemleriniz nasıl?

Evet, güzel yönlerini de söyleyelim. Müsabaka alanları konusunda iyi iş çıkartmış Fransızlar, yani özellikle tarihi lokasyonlarını çok güzel entegre etmişler organizasyona. Olimpik spor dallarını çok uzun süredir icra eden bir toplum Fransa. Modern olimpiyat komitesinin kurucusu da Fransız, Baron Pierre de Coubertin. Seyirciler birçok branşa aşina, birçok sporcuyu tanıyorlar. İzlerken yaptıkları tezahüratlardan, hem kendi sporcularını destekleyip ateşlemek hem rakibi demoralize etmek hem de hakemi etki altına almak için çok organize davrandıklarını görüyoruz.

MODERN PENTATLON BRANŞINDA DA MADALYA BEKLiYORUZ

Bizim madalya beklediğimiz branşlar ikinci hafta biraz daha artacak gibi görünüyor. İlk hafta nasıl geçti size göre?

Bizim biraz daha fazla madalya beklediğimiz dönem sizin de söylediğiniz gibi, asıl olimpiyatların ikinci yarısı. Biz okçulukta dört branşta burada varız. Geçen olimpiyatlarda cimnastikte ve okçulukta ilk olimpiyat madalyalarımız gelmişti. Bu olimpiyatlarda da yeni bir branş eklemek istediğimizi hep söylüyorduk. Hangileri olabilir dendiğinde de üç branş söylüyorduk: atıcılık, modern pentatlon ve voleybol. Voleybolda çeyrek finali garantiledik, modern pentatlon bu hafta başlayacak. Atıcılıkta madalyamız geldi.

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KANO ESKRiM VE MASA TENiSiNDE TAKIM KOTALARI HEDEFLiYORUZ

Kafilemiz de kalabalık...

Tabii, kafilemiz de kalabalık, branşlar da çok fazla, 18 branşla buradayız. Kano ve triatlonda kılpayı kaçırdık. Hedef 20 branştı, ki gelebilirdik. Los Angeles’ta hedefimiz 25 branş olacak ve özel projelerimiz var, kalabalık katılabilen hem takım sporları hem de kano, kürek gibi branşlarda, atletizm, yüzmede, eskrim ve masa tenisinde takım kotaları hedefliyoruz. Los Angeles’ta hedef minimum 150 sporcu, hedefimiz 200 olacak. Bu hayalperest bir beklenti değil.

LOS ANGELES’TA MADALYA SAYISINDA iLK 20’YE GiREBiLECEK BiR ÜLKE OLACAĞIZ

Neleri farklı yapıyoruz bu artışı sağlamak için?

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Son 20 yılda çok iyi bir altyapı oluştu. Spor dinamik bir yapı, bunu sürekli güncellemeniz gerekiyor, biz de şimdi bu yapıyı biraz daha güncelleyip, 2028’e, bugünün koşullarına daha uygun bir hale getiriyoruz. Bu koşullar altında sporcularımızı hazırlayacağız. İyi bir insan kaynağı oluşturduk, bunun üstüne doğru adımları atarsak, biz Los Angeles’ta madalyada ilk 20’ye giren ilk onu zorlayan, katılımda da 200’ü hedefleyen bir Team Türkiye ile karşı karşıya olacağız.

2027 AVRUPA OYUNLARI iÇiN ÜÇ HUSUSA DiKKAT EDECEĞiZ

2027 Avrupa Oyunları’nı aldık. Onun sporumuza etkisi nasıl olur?

2027’de müsabaka takvimi için dikkat edilecek üç husus var; birincisi bizi madalyada zirveye taşıyacak branşlar. İkincisi 2028 Olimpiyatları’na kota verecek branşlar öncelikli olmalı. Çünkü Avrupa Oyunları’nda yer alan branşların tamamı olimpiyatlara kota vermiyor. Bunları önceliklendireceğiz. Bir diğer taraftan da öyle branşlar olmalı ki İstanbul’un 2036 adaylığını desteklemeli. Paris’te ‘urban area’ başarıyla uygulandı. IOC de bunu önemsiyor, Eyfel Kulesi’nin dibinde plaj voleybolu, biraz ötede judo var, Les İnvalides’de okçuluk yapılıyor. İstanbul’un bu anlamda, tarihi olarak çok ciddi eşsiz avantajları var. Bu avantajları da gösteren, insanlara sunan bir Avrupa Oyunları hedefimiz var. 2027’de Avrupa Oyunları’nda bunları yapan bir şehir olimpiyatları alırsa neler yapmaz, dedirtecek branşlar olmalı.