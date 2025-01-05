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Banu Yelkovan
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101 dakikalık fiziksel ve dayanıklılık sınavı

#Süper Lig#Göztepe#Galatasaray

Son anlarda gerilim o kadar yüksekti ki yedekler bile sahaya bakmakta zorlandı.

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Süper Lig, coşkunun yaygın, disiplinin nadir olduğu bir lig olsa da bu maçın ilk yarısında ikisi de bol miktarda vardı. Ev sahibi Galatasaray, coşkuyla açık bulmaya çalıştı, Göztepe disiplinle savunma yaptı. İlk 45 biterken, izlediğimiz orta sahaya yığılmış bir mücadele, her iki takım adına birer gol, merkezi gedik vermeden kapatan Göztepe karşısında mecburen kanatlara inen ve oradan isabetsiz ortalar yapan bir Galatasaray vardı. Ev sahibinin tek golü, 10. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Osimhen’den geldi, Göztepe buna Davinson’un hatasını affetmeyen sezonun iyilerinden Romulo’yla cevap verdi.

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EVDEKi HESAP TUTMADI

Okan Buruk farklı kazanılan Kayseri maçındaki başarılı 11’i bozmayarak da istikrar mesajı vermişti ancak ilk yarıda evdeki hesap çarşıya uymadı. İkinci yarıya çıkarken Galatasaray’ın hava toplarında ligin en iyisi rakibine karşı topu yere indirmesi ve merkez sorunsalını çözmesi şarttı. Gol, Mertens’in ince ve derin pasında Yunus’tan tam da öyle geldi. Sezonun en iyi iki isminin iş birliği ev sahibini az da olsa rahatlatırken, Mertens’in 6. asisti olarak kayıtlara geçti.

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DAYANIKLILIK SINAVINA DÖNÜŞTÜ

84. dakikada Lucas Torreira’nın karambolde gelen golü, uzun züren VAR incelemesi sonrasında ince bir ofsayta takılırken sadece bir dakika sonra VAR bu defa konuk takım Göztepe için penaltı şüphesini değerlendiriyordu.

Son 15 dakikaların en iyi ekibi Göztepe, genç kadrosunun enerjisiyle bu dakikalarda rakiplerini en çok cezalandıran takım olduğunu bu maçta bir kez daha hatırlattı. Maç, Galatasaray’ın sahasına yığıldı. Sık sık durduğu için 101 dakikaya uzayan karşılaşmanın son dakikaları yedeklerin bile bakmakta zorlandığı bir fiziksel ve zihinsel dayanıklılık sınavına dönüştü ve sonunda Galatasaray 2025’in ilk maçında da serisini bozmadı.

#Süper Lig#Göztepe#Galatasaray
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