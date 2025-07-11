Wimbledon'da teknolojik devrim

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Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan, grand slam kategorisindeki Wimbledon’da bu yıl tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. 1877’den bu yana kortların ayrılmaz parçası olan çizgi hakemleri, 2025 itibarıyla yerlerini tamamen elektronik hakemlik sistemine (ELC - Electronic Line Calling) bıraktı. Bu büyük değişimle birlikte yaklaşık 350 hakem turnuvada görev almadı. Sadece 80’e yakın tecrübeli isim, ‘yardımcı hakem’ pozisyonunda görevlerine devam ediyor.

KORTTA TEKNOLOJİ OLSA DA İNSAN GÖZÜ HALA OYUNDA

Yeni sistem kapsamında tüm kortlarda yer alan yüksek çözünürlüklü kameralar topun yere değdiği anı milimetre hassasiyetle tespit ediyor ve kararı anında veriyor. Wimbledon tarihinde ilk kez, tüm çizgi kararları yalnızca bu elektronik sistemle belirleniyor.

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KRİTİK BİR HATA YAPTI

Ancak sistemin teknolojik üstünlüğü, hatasız olduğu anlamına gelmiyor. Wimbledon’daki yeni elektronik hakemlik sisteminin ilk büyük sınavı, babası Türk annesi İngiliz olan Sonay Kartal ile Rus raket Anastasya Pavluçenkova arasında oynanan maçta yaşandı. Kritik bir puan sırasında sistem, topun auta çıktığını gösteremedi. Ancak topun yere değdiği net şekilde görülebiliyordu ve seyircilerden tepki yükseldi. Bu durumda, sistemin bir anlık görüntü işleme arızası yaşadığı anlaşıldı. Pozisyonu değerlendiren başhakem, oyunu durdurdu ve puanın yeniden oynanmasına karar verdi. Böylece insan müdahalesi, teknolojik arızayı düzeltmiş oldu.

TÜRK HAKEM MUTLU YÜCEBAŞ YENİ DÖNEMDE DE GÖREVDE

Bu dönüşümle birlikte, onlarca yıldır Wimbledon’da görev yapan hakemlerden bazıları, değişen sistem içinde farklı rollerle turnuvaya dâhil oldu. İşte bu noktada devreye deneyimli hakemler giriyor. Onlardan biri de uluslararası tenis camiasının yakından tanıdığı bir isim: Mutlu Yücebaş.

ARTIK ÇİZGİDE DEĞİL

Uzun yıllardır Wimbledon’da görev yapan ve uluslararası alanda saygı gören deneyimli hakemimiz Yücebaş, bu yıl ‘yardımcı hakem’ olarak kortta görev yapıyor. Yaklaşık 20 yıldır profesyonel düzeyde hakemlik yapan Yücebaş, grand slam turnuvalarında defalarca görev aldı. Artık çizgi hakemi olarak değil, kararların tutarlılığını kontrol eden üst düzey denetleyici hakem konumunda, yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Yücebaş, olası aksaklıkları gözlemleyen hakemler arasında yer alıyor. Kortta teknolojik süreci denetleyip baş hakeme yardımcı olarak oyunun adaletli şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor.

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ARTIK FARKLI BİR GÖZLE İZLİYORUZ

Yücebaş, yeni sistemi şu sözlerle değerlendirdi: “Tenis değişiyor, biz de onunla birlikte değişiyoruz. Artık fiziksel olarak çizgiye eğilmiyoruz belki ama sistemin içinde daha farklı, daha derin bir sorumluluğumuz var. Oyunun ruhunu korumak hâlâ bizim görevimiz.”

İNSAN UNSURU HALA VAZGEÇİLMEZ

Wimbledon yönetimi, her ne kadar teknolojiyi oyunun merkezine yerleştirse de, insan müdahalesine olan ihtiyacın sürdüğünü vurguluyor. Özellikle sistemin hata verdiği nadir anlarda, oyunu yönlendiren hâlâ başhakem oluyor.

TENİSTE YENİ BOYUT

Aynı zamanda oyuncularla iletişim kurmak, gerginliği yönetmek ve oyunun ruhunu korumak gibi görevler de insan hakimiyetinde kalıyor. Sonuç: Wimbledon Değişiyor, ancak ruhunu korumaya devam ediyor. Wimbledon 2025, sadece sporcular için değil, hakemlik sistemi açısından da bir dönüm noktası niteliğinde. Teknolojinin sunduğu doğruluk ve hız, tenis oyununa yeni bir boyut kazandırıyor. Ancak oyunun adil, akışkan ve insani yönünü koruyanlar, hâlâ sahne arkasındaki tecrübeli hakemler. Mutlu Yücebaş gibi isimler, sadece geçmişin tanıkları değil, aynı zamanda bu yeni dönemin vicdanı olmaya devam ediyor.