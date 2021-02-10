Transfer dönemi bitti, Alanya kupaya gidiyor

Futbolcular, içeride dışarıda maç oynamaktan neredeyse antreman yapmaya fırsat bile bulamıyor. Şüphesiz, yayıncı ve gazetecilerin yanı sıra futbolseverlerin de başı döndü.

Transfer döneminin son bulması, özellikle Alanya’da ismi çok konuşulan sporcuları oldukça rahatlattı. Futbolcular sahaya konsantre olunca, neler yapabileceklerini bir kez daha gösterdiler.

TARİH YİNE TEKERRÜR ETTİ

Dün geceki karşılaşma geçen yılın rövanşıydı. Tarih tekerrür etti ve Alanyaspor Galatasaray’ı bir kez daha elemeyi başararak yarı finale yükseldi. Aslında ilk düdükle birlikte sahada turuncu yeşillilerin üstünlüğü vardı. Attıkları iki golün yanı sıra bir topları da direkten döndü. İlk yarıda hatasız oynayan Alanyaspor, ev sahibine neredeyse ciddi hiç pozisyon vermedi.

Maçı döndürebilmek için Galatasaray 3 değişiklikle ikinci yarıya başladı. Gol ararken, penaltıyla skor 0-3 olunca Türk Telekom’a derin sessizlik çöktü. Sarı kırmızılı futbolcuların tur için sahaya koyduğu mücadele sadece farkı 1’e indirmekten öte gitmedi. Görevini yapmayan futbolcunun olmadığı Akdeniz temsilcisi turu sonuna kadar hak etti. Böylece, Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da lige dönüş yaptı.

İKİ YILDIZ DAHA GELİYOR

Tam bir takım oyunu sergileyen Alanyaspor’da size özellikle iki gençten bahsedeceğim. Kayseri deplasmanında cesaret ve çalışkanlığıyla dikkat çeken 19 yaşındaki Umut Güneş dün gece de etkileyiciydi. 23 yaşındaki Berkan Kutlu’yla birlikte orta sahada mücadeleyi hiç bırakmayan bu ikili, Salih’in organizatörlüğünün alt yapısını oluşturdu. Her ikisi de milli takımlarımızda görev alıyor. Son yıllarda rehabilite merkezi gibi çalışan ve birçok ismi futbola döndüren Alanya, sanırım futbolumuza iki yeni yıldız daha kazandıracak. Teknik direktör Çağdaş Atan’ı gençlerdeki bu ısrarı ve göze hoş gelen oyundan vazgeçmemesi nedeniyle kutlamak gerek.

Geçen yıl final, birçok futbolcusunun transfer dedikodularının içinde olduğu bir tarihte oynandığı için kaybedilmişti. En azından, kulüp yöneticileri ve camianın düşüncesi böyle. Alanyaspor şimdi daha tecrübeli ve hedef Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmek.