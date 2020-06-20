Son sözü Alanya söyleyecek

Başarının ardında yatan önemli bir özellik dikkat çekiyor. Alanya sanki bir rehabilite merkezi, insanları tedavi edip değerlerini öne çıkartıyor.

İLK ÖRNEK VAGNER LOVE



Çok eskilere gitmeye gerek yok, yakın tarihe bir göz atalım...



Alanya’da ikinci baharını yaşayan Vagner Love’la başlayan diriltme projesinin ikinci örneği, neredeyse futbolu bırakma aşamasındaki Ozan Tufan oldu. Genç futbolcu yarım sezonda milli takıma ve Fenerbahçe’ye geri dönecek performansa ulaştı.



Portekiz ikinci liginde kaybolmak üzere olan süper yetenek Merih Demiral yine yarım sezonda milli takıma yükseldi. Ardından Alanyaspor’a önemli bir transfer bedeli kazandırarak futbol devi Juventus 11’inde kendine yer buldu. İtalya’da ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

Unutulan dünya yıldızı Cisse, Alanya’da gol krallığına gidiyor.



İngiliz Steven Caulker da var. Totenham ve Liverpool gibi Premier Lig’in zirve takımlarının umudunu kestiği 28 yaşındaki stoper hayatının en verimli dönemini Alanya’da yaşıyor.



Son kahramanımız Salih Uçan.. Alanyaspor’da yeniden hatırlamaya başladığı yetenekleriyle milli takıma göz kırpıyor.

Bütün bunlar Alanya’nın insanları nasıl mutlu ettiğini doğrulayan gerçekler.



Üstüne iyi planlama, doğru tercihler ve huzur gelince sonuç ortada.

İLK SINAV PAZARTESİ



Alanyaspor’un finale çıktığı kupa maratonunu hatırlayalım...

Macera İnegöl maçıyla başladı. Ardından gol yağmurlarının yaşandığı Adanaspor karşılaşmalarını izledik. Kasımpaşa’nın kaderi de pek farklı olmadı.



Çoğu kişinin ‘artık burada biterler’ dediği Galatasaray’ı elemek takımın özgüvenini daha da artırdı. Son rakip Antalyaspor’du ve final zorlanmadan geldi.



Sezonun taçlanmasına sadece bir adım kaldı. Şimdi rakip, çifte kupalı sezon kutlamalarına erken başlayan Trabzonspor.



Ligin de kupanın da kaderi artık Alanyaspor’un elinde. 2 gün sonra, yani pazartesi akşamı Alanya’da oynanacak lig maçı Trabzonlulara ilk şoku yaşatabilir. Final için zaten bir şey söylememe gerek yok.