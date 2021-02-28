Piknikle başladı, futbolla bitti

İstanbul’da baharı müjdeleyen güzel bir hava, harika bir zemin ve sadece futbol onamayı düşünen iki takımın karşılaşmasında beklenti büyüktü. Ancak ilk yarıda kısır bir oyun izledik. Takımlar, Atatürk Olimpiyat Stadı’na sanki piknik yapmaya gelmişti. Sahaya 11 yabancıyla çıkan Karagümrük karşısında Alanyaspor daha aktif görünse de bu yarıda kayda değer gol pozisyonu yoktu.

Maç bir bakıma ikinci yarı düdüğüyle başladı. Karşılıklı yoklamalar 50’nci dakikada sonuç verdi. Ndao’nun, Tzavellas’a çarpan topu kaleci Marafona’yı kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu. Ev sahibini öne geçiren bu ilk şut karşılaşmanın da kırılma anıydı. Kasti fauller yapılmayınca ortaya akıcı bir futbol çıktı. Hakem ilk sarı karta başvurduğunda maçın 3’te 2’lik süresi tamamlanmıştı. Golün ardından kale önlerinde pozisyon zenginliği ve heyecan arttı. Kırmızı siyahlıların direkte patlayan 3 şutunun karşılığında Alanyaspor’un attığı 2 gol VAR’dan döndü. Borini, 88’de ceza sahası dışından gönderdiği sert şutla takımını rahatlatırken, maçın da skorunu belirledi.

GÖZLER BABACAR’I ARADI

Alanyaspor’un büyük beğeni toplayan bol paslı oyunu dün bir kez daha sonuca yansımadı. Maç bitiminde topa sahip olma oranı Akdeniz temsilcisi lehine yüzde 61’di. Deplasmanda galibiyet hasreti 9 maça çıkan turuncu yeşillilerin, değerlendirilemeyen pozisyonlarında gözler Babacar’ı aradı. Sakatlığı nedeniyle dün oynayamayan Senegalli golcünün sahadaki eksikliği fazlasıyla hissedildi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...