Mekanın sahibi geldi

Aynı kentin iki dost kulübü arasındaki maç öncesi hava ve ortam “Akdeniz Akşamları” şarkısındaki gibi keyifli duygular yüklüydü.

Bir yanda, hafta içi uzun süreli sözleşmeye imza atan teknik direktör Ersun Yanal ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Antalyaspor, diğer yanda ise lige süper giriş yapan Alanyaspor. Derbiyi kazanan taraf, etkili mücadelesiyle deplasman takımı oldu.

Resmi maçlarda 14 kez karşılaşan iki takımdan Alanyaspor böylece galibiyet sayısını 7’ye çıkardı. 2 maç beraberlikle sonuçlandı.



PENALTI VAR’DAN DÖNDÜ

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarım saatin ardından Antalyaspor 32 ve 34’üncü dakikalarda Podolski ve Sam ile iki önemli pozisyondan yararlanamadı. Oyun üstünlüğünü ele geçiren Alanyaspor’da Salih Uçan kaleci Ferhat’la karşı karşıya kaldı, ancak vuruşu başarısızdı. Caulker’in direkten dönen topu ilk yarının en net pozisyonu oldu. Dakikalar 45’i gösterirken ceza sahası içinde sert bir darbeyle düşürülen Babacar’ın beklediği penaltı kararı VAR’dan döndü.



ZİRVE TESADÜF DEĞİL

İkinci yarı yine Alanyaspor’un baskısıyla başladı. Efecan ve Siopis’in müthiş enerjisiyle karşılaşmaya ağırlığını koyan turuncu yeşiller arzuladığı gole 55. dakikada Salih’in ayağından ulaştı. Haftalardır yükselen performansıyla Salih milli takıma bir kez daha göz kırptı.

Hakan Özmert’in gördüğü kırmızı kart maçın kırılma anı oldu. Son 25 dakikayı 10 kişiyle tamamlamak zorunda kalan ev sahibi oyundan tamamen düştü.

85. dakikada orta sahadan aldığı topla tek başına ceza sahasına giren Berkan güzel son vuruşla karşılaşmayı noktaladı. 0-2

Maçın yıldızları, sahada 75 dakika kalan Siopis ve Salih Uçan’dı.

Ligin en çok gol atan ve en az yiyen namağlup takımı Alanyaspor maç eksiğine rağmen liderliği devraldı. Takım oyunu ve etkili futboluyla turuncu yeşiller tesadüfen zirvede olmadıklarını yeniden gösterdi.

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