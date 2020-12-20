Lider fırsat tepti

Sezon başından beri uygulanan, dar alanda iyi paslaşmalar daha ilk dakikalarda göze çarptı.

Denizlispor’un nadir gelişen ataklarından birinde, Alanyaspor defansı top paylaşımı hatası yapınca 9. dakikada mağlup duruma düştü.

Ev sahibi, rakip atakları durdurabilmek için sert faullü bir oyun modeli seçti.

Bu düşünce, daha ilk yarım saatte 3 sarı kart görmelerine neden oldu.

Yüzde 70’ler civarındaki oyun üstünlüğüne rağmen Alanyaspor fırsatları değerlendiremedi.

İkinci yarı Alanyaspor’un baskısı daha da arttı. Karşı sahaya yerleşen turuncu yeşilliler kalan bölümün tamamını rakip kale önlerinde oynadı.

Müthiş mücadele karşısında “Bu sıcağa kar dayanmaz” sözü auta çıktı.

MAĞLUBİYET ALKIŞLANIR MI...

Özellikle son bölümlerde, rakibin 10 kişi kalmasıyla yüzde 80’lere ulaşan oyun üstünlüğü ve 17 şut yeşil siyahlı defansta eridi.

Taraftarların, “Böyle mücadele edin kaybederseniz de alkışlarız” paylaşımları bu maçın özetiydi.

Efecan ile Salih’in takıma dönmesine ve etkili oyunlarına rağmen Lider, gelecek haftalarda çok işine yarayacak puanlara ulaşamadı.

Böylece önemli bir fırsat tepildi.

Beşiktaş zaferinin yıldızlarından Tayfur, sol bekte yine başarılıydı. Bu arada, Tayfur geçen haftaki yazımda yanlışlıkla Ferhat olarak kayıtlara geçti. Kendisinden özür dilerim.