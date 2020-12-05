Lider de yenilir

Hafta içi Covid-19 testi pozitif çıkan Kaptan Efecan’dan mahrum Alanyaspor ilk yarıda yüzde 60’lık oyun üstünlüğü kurdu. Gol deplasman takımından beklenirken, kontrataklarla rakibini yoklayan Gençlerbirliği hedefine Berat’la ulaştı. Ceza sahası dışından atılan sert ve düzgün şutta top ağları bulurken, güneşten gözleri etkilenen Marafona’ya şapkası da yardımcı olamadı.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

İkinci yarı galibiyeti korumak isteyen ev sahibi defansını kalabalık tuttu. Kontrataklara bağlı bu plan, eski bir Alanyasporlu Candeias’la ikinci golü getirdi. Son 10 dakikada, oyun üstünlüğünü yüzde 68’lere çıkaran Alanyaspor, üst üste kazandığı 2 penaltı vuruşunun sadece birisini gole çevirebildi. Bakasetas ikinci penaltıda da aynı köşeyi tercih edince kaleci Nordfeldt’i geçemedi. Böylece Akdeniz temsilcisi sahadan puansız ayrıldı. Maç biterken Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın gördüğü kırmızı kart faturayı daha da artırdı.

BU HAFTA TRAFİK YOĞUN

İlk kez mağlup olmasına ve maç eksiğine rağmen liderliği bırakmayan turuncu yeşiller, çarşamba günü Göztepe’yle erteleme maçı oynayacak.

Pazara Beşiktaş’ı konuk edecek Alanyaspor bakalım bu yoğun trafikten liderlik ve en az gol yeme unvanlarını koruyarak çıkabilecek mi?