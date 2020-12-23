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Haber Giriş: 23.12.2020 - 19:25 | Son Güncelleme:

Khouma Babacar iştah kabartıyor

Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
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Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
Khouma Babacar iştah kabartıyor
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Alanyaspor, oynadığı futbolun yanısıra son yıllarda bulduğu santraforlarla da dikkat çekiyor.

Serüven, bir alt ligde Togolu Jonathan Ayite’yle başladı. Ayite, attığı gollerle krallığı yakaladı.

Süper Lig’e yükseldikten sonra sırayı Brezilyalı Vagner Love aldı. O da sezonu krallıkla tamamladı.

Geçen sezon Senegalli Papiss Cisse’yi izledik. Önemli gollere ve puanlara imza attı.

Şimdi vitrinde Khouma Babacar var. Uyum sorunu filan derken biraz geç açıldı.

Malatya’ya attığı attığı jeneriklik golle transfer piyasasında iştah kabartıyor. Senegalli’nin ikinci müthiş şutunu, kaleci Ertaç güçlükle önledi.

Bu isimleri takıma kazandıran Alanyaspor’un futbol aklını kutlamak lazım.

18 GÜNDE 6 MAÇ

Dün sertlikten uzak, futbol oynamayı düşünen iki takımın zevkli mücadelesini izledik. İlk kart çıktığında dakikalar 59’u gösteriyordu.

Sezon başından beri alışılmış Alanyaspor’un klasik oyun hakimiyeti vardı sahada.

İkinci yarıda Malatyaspor kontrataklarla sonuca gitmeye çalıştı ve bunlardan birinde Adem Büyük’le golü buldu.

Ardından kendi sahasına kapanınca, Alanyaspor’un yüzde 70’leri bulan oyun üstünlüğü başka gol getirmedi.

Son 18 günde, (erteleme karşılaşmasıyla birlikte) 6‘ıncı maçını oynayan turuncu yeşillerde yorgunluk gözlendi.

2 puan kaybedildi ama kısıtlı kadroda yeterli rotasyon yapılamamasına rağmen, maç fazlasıyla da olsa liderlik sürüyor.

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Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
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