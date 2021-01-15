Kara bulutlar dağıldı

“Hem lig hem kupa” diyerek başladığı maçı erken çözüp çeyrek finale yükselmek için hızlı başladı oyuna.

Sağ kulvarda Fatih-Tayfur ikilisi, sol bekte ise genç Ahmet kadronun yenileriydi. Etkili akınlarla birlikte Babacar, kendisinin de inanamadığı golü kaçırdığında dakikalar 5’i gösteriyordu. “Atamayana atarlar” deyişinde olduğu gibi Erzurumspor bu pozisyona golle cevap verdi. Son haftalarda talihsiz sonuçlar alan ev sahibinde, “Yine mi şok?” soruları hafızaları tırmalarken imdada Babacar’ın beraberliği sağlayan şutu yetişti. Burada, golün hazırlayıcısı Siopis’in müthiş mücadelesinin ve yaratıcılığının altını çizmeliyim. 10 dakika sonra Caulker’ın kafa vuruşuyla gelen galibiyet golü takımın üzerindeki kara bulutları dağıttı.

HOŞ GELDİN CAULKER

Fırsatçılığını kullanan Babacar, 57’de farkı ikiye çıkarıp üzerindeki durgunluğun tozlarını atarken maçın da fişini çekti. Kalan sürede oyunun hakimiyetini tamamen ele geçiren ev sahibi, Davidson’la karşılaşmanın skorunu belirledi. Turla birlikte, uzun sakatlıktan çıkan Ceyhun’un geri dönüşü turuncu yeşillilerin moralini artıran bir başka gelişme. Daha önce görev yaptığı Alanyaspor’un DNA’sını bilen Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal’ın son hamleleri sadece farkın artmasını engelledi. Alanyaspor’da şimdi bugün belirlenecek rakibin heyecanı var.