Futbol taktiğe yenildi

* Takımlar son iki sezonda (lig ve kupa) 7 kez karşı karşıya geldi. 4 maçı Alanyaspor, 2 maçı ise Galatasaray kazandı. 1 de beraberlik var. Alanya’nın 13 golüne rakibi 9 golle cevap verebildi.

* Alanyaspor bu süre içinde rakibini 2 kez Türkiye Kupası’ndan eledi.

* Çağdaş Atan teknik direktörlük deneyiminin ilk yılında, yılların tecrübesi Fatih Terim’in takımını 2 kez yenmeyi başardı. Üstelik maçlar İstanbul’da oynandı.

* Ara transferde Alanyaspor etkili bir silahıyla yollarını ayırırken, sarı kırmızılılar ilk 11’de direkt oynayacak 3 yeni ismi kadrosuna katarak daha güçlendi.

* Kaybeden şampiyonluk yarışında bir adım geride kalacaktı. O nedenle Galatasaray 3 gün öncesinden bölgede kampa girdi.

Şampiyonluk mücadelesinin gittikçe alevlendiği ortamda işte bu veriler maça 3 puandan fazla anlam yüklüyordu.

SAHANA KAPAN, POZİSYON BEKLE

Dün gece kazanan Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım son iki maçın aksine sahasında bekleyip ani ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Gol de böyle bir atak sonucu 18. dakikada geldi. Şoku atlatan Alanyasporlu futbolcular, oyun üstünlüğüne rağmen girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıda turuncu yeşilliler oyun üstünlüğünü yüzde 70’lerin üzerine çıkardı, ancak skoru değiştiremedi. Bunda Muslera’nın etkisi büyük. Güzel futbol beklentisi taktiğe kurban gitti. Tarafların itirazlarının yaşandığı pozisyonları hakem yorumcularına bırakıyorum.

RÜZGAR BU KEZ TERSİNE DÖNDÜ

Elbette iki takım arasındaki rüzgar bir gün tersine dönecekti. Terim, Alanyaspor’un kaybettiği maçları iyi analiz etmiş. Erol Bulut’un yaptığı gibi o da topu rakibine verip hızlı adamlarıyla sonuca gitmeye yöneldi. Puan hesapları düşünülünce böyle bir oyun için sanırım kimse suçlanamaz. Ev sahibi bu taktiğe karşı istediği pozisyonları yakalasa da son vuruşları yapamayınca zirve yarışında bir adım geride kaldı.

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