Futbol gol varsa güzel

Göztepe beraberliği yaşadıkları talihsizliklerin son halkasıydı. Karşılaşmada, 20 dakikalık karşılıklı yoklamaların ardından Alanyaspor’un yoğun atakları vardı.

Davidson ve Berkan’ın kaleci İrfan Can’la karşı karşıya kaçırdıkları pozisyonlarda çok kötü vuruşlar izledik. Beceri ise 44’üncü dakikada Halil’in ceza sahasına gönderdiği şutta gizliydi.

Sert ortayı engellemeye çalışan Fatih ters bir vuruşla takımını mağlup duruma düşürdü. 54’te Tzavellas skoru eşitlerken oyun da neredeyse tek kaleye döndü.

Ancak, ev sahibi futbolcular ellerine geçirdikleri fırsatları değerlendirmekte yetersiz kaldı. Son dakikalarında heyecan fırtınasının yaşandığı keyifli mücadele nedeniyle her iki takımın oyuncularını da kutlamak gerekli.

GRİ POZİSYON ÇAĞRISI

Bence santimlik ofsayt ile göğüs-kol tartışmalarının olduğu gri pozisyonlarda hakemler tercihlerini golden yana kullanmalı. Çünkü futbol gollerle daha güzel. Özellikle son haftalarda birçok maçta böyle tartışmalar yaşandı. Bunların bir örneğini de dün 21’inci dakikada gördük. Adam Bareiro’nun attığı olağanüstü güzel gol, kola değip değmediği net olarak seçilememesine rağmen çöpe gitti.