MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Yazarlar Yazıları Arif Dizdaroğlu Yazıları Deplasmanda kentsel dönüşümler
GeriArif Dizdaroğlu Deplasmanda kentsel dönüşümler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 04.02.2021 - 00:16 | Son Güncelleme:

Deplasmanda kentsel dönüşümler

Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
Deplasmanda kentsel dönüşümler
Abone Olgoogle-news

Alanya’nın iyi oyunu sadece beraberlik getirebildi.

Bu günlerde “Kafamda Kentsel Dönüşümler” şarkısı çok moda. “İkiye On Kala” söylüyor, nakaratı şöyle: - Kafamda kentsel dönüşümler - İçimde bir yerde bir gülüşünden - Sana deliyim ama gizledim - Her gidişinden, her gidişinden.

Sözler, Alanyaspor’un deplasman grafiğini anlatır gibi. Kayseri’de de, son dönemlerde yaşananların benzeri oldu. İyi oyun sadece beraberlik getirebildi. Çağdaş Atan, takımının deplasman fobisini aşabilmek için sahaya değişik bir 11’le çıktı.

MUSTAFA SÜRPRiZi

Orta saha genç Umut Güneş ve Berkan Kutlu’ya emanet edildi. Siopis de onlara ağabeylik yaptı. Forvette ise Mustafa Pektemek sürprizi... İlk 45 dakikada bu orta saha üçlüsü oyuna tamamen hakimdi. Alanyaspor’da sanki, “Rakibi önce yor, sonra işi bitir” görünümlü bir plan vardı. Plan, o ana kadar görevini çok iyi yapan Siopis’in tek hatasıyla yenilen gole kadar iyi işledi. Beraberlik, 60’larda Davidson, Efecan, Salih ve Bareiro gibi takımın asların devreye girmesiyle geldi.

BASKI YETERSİZ KALDI

Rumen stoper Cristian Sapuranu’nun çift sarıdan atılmasıyla, uzatmalar dahil kalan 20 dakika konuk turuncu yeşillilerin sağlı sollu ataklarını izledik. Ancak, son çizgiye inilerek yapılabilecek etkili paslaşmalar yetersiz kalınca, Kayseri defansı, doldur boşalt topları önlemekte çok zorlanmadı.

Deplasmanda kentsel dönüşümler

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Antalyaspor 1-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)
Kayserispor 1-1 Alanyaspor maçı /Maçın özeti ve golleri
Napoli Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ne zaman? İşte ayrıntılar