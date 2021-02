Deplasmanda kentsel dönüşümler

Bu günlerde “Kafamda Kentsel Dönüşümler” şarkısı çok moda. “İkiye On Kala” söylüyor, nakaratı şöyle: - Kafamda kentsel dönüşümler - İçimde bir yerde bir gülüşünden - Sana deliyim ama gizledim - Her gidişinden, her gidişinden.

Sözler, Alanyaspor’un deplasman grafiğini anlatır gibi. Kayseri’de de, son dönemlerde yaşananların benzeri oldu. İyi oyun sadece beraberlik getirebildi. Çağdaş Atan, takımının deplasman fobisini aşabilmek için sahaya değişik bir 11’le çıktı.

MUSTAFA SÜRPRiZi

Orta saha genç Umut Güneş ve Berkan Kutlu’ya emanet edildi. Siopis de onlara ağabeylik yaptı. Forvette ise Mustafa Pektemek sürprizi... İlk 45 dakikada bu orta saha üçlüsü oyuna tamamen hakimdi. Alanyaspor’da sanki, “Rakibi önce yor, sonra işi bitir” görünümlü bir plan vardı. Plan, o ana kadar görevini çok iyi yapan Siopis’in tek hatasıyla yenilen gole kadar iyi işledi. Beraberlik, 60’larda Davidson, Efecan, Salih ve Bareiro gibi takımın asların devreye girmesiyle geldi.

BASKI YETERSİZ KALDI

Rumen stoper Cristian Sapuranu’nun çift sarıdan atılmasıyla, uzatmalar dahil kalan 20 dakika konuk turuncu yeşillilerin sağlı sollu ataklarını izledik. Ancak, son çizgiye inilerek yapılabilecek etkili paslaşmalar yetersiz kalınca, Kayseri defansı, doldur boşalt topları önlemekte çok zorlanmadı.

