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Spor Arena
Haber Giriş: 07.01.2021 - 23:02 | Son Güncelleme:

Çağdaş Hoca çözüm bulmalı

Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
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Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
Çağdaş Hoca çözüm bulmalı
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Bu sezon Fenerbahçe evinde, Alanyaspor ise deplasmanlarda sorun yaşadı ve her ikisi de önemli puanlar kaybetti.

Öyle ki, Fenerbahçe içeride oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 1 kez de beraberlik var. 12 gol atıp 12 gol yedi.

Akdeniz temsilcisi dışarıdaki maçlardan 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle ayrıldı. 1 maç berabere biterken attığı ve yediği gol sayıları eşit 9.

Dün gece bu istatistik Alanyaspor açısından yine bozulmadı. Oyunun hakimiyetini ellerinde tutmalarına rağmen sahadan bir kez daha puansız ayrıldılar.

KARTLAR ÇOK KOLAY ÇIKTI

Turuncu yeşilliler maça alışılmışın dışında, rakibini kendi sahasında bekleyen bir oyun modeliyle başladı. Fenerbahçe de kontrollü oyunu tercih edince, pozisyonsuz bir 10 dakika izledik. Sahadaki bu durağınlık 12. dakikada Sinan Gümüş’ün, Marafona’nın uzanamayacağı köşeye gönderdiği topla bitti.

Gol sonrası, kısa paslı klasik oyununa dönen Alanyaspor rakip kale önünde çoğalırken, sarı lacivertliler ani ataklarla bulduğu önemli fırsatları değerlendiremedi. Son saniyede kaleci Altay, Efecan’ın şutunu parmaklarının ucuyla engelleyince ilk yarı skoru belli oldu.

Hakem Halil Umut Meler kartlarına çok kolay başvurdu. 45 dakikada her iki takıma da karşılıklı 3’er sarı kart gösterdi.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Sahadaki görüntü ikinci yarıda da değişmedi. Alanya oyunu rakip sahaya yıktı, Fenerbahçe kontrataklarla gol aradı. 67’de Valencia’nın kaçırdığı penaltıdan iki dakika sonra Pelkas takımını rahatlatmayı başardı.

81. dakikada kazanılan penaltıyı Babacar gole çevirse de, iki kale önünde önemli fırsatların yaşandığı karşılaşmada skor değişmedi.

Alanyaspor, Kasımpaşa maçı öncesi sadece 3 puanı değil, cezalı duruma düşen iki önemli silahı Davidson ve Tzavellas’ı da kaybetti.

Çağdaş Atan, önceki deplasmanlarda olduğu gibi yüzde 70’lere ulaşan topla oynama oranını puana dönüştürmenin bir yolunu bulmalı.

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Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
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