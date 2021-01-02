Bunun adı kusursuz futbol

Yani rakibinin yarısına bile ulaşamıyor. Ama dün sahada bunun tam tersini izledik.

Alanyaspor topu istediği gibi çevirdi, istediği gibi oynadı ve 3 puanı 3 güzel golle almayı başardı.

7 PASLA GELEN GOL

Maç aslında 18. dakikada başladı desek aslında yanlış olmaz. O ana kadar oyun iki takımın birbirini test etmesiyle geçti.

Bareiro’nun ilk şutunu kornere çelmeyi başaran kaleci Volkan’ın 19. dakikadaki röveşatada yapabileceği fazla bir şey yoktu. Paraguaylı santrafor bu güzel golle takımını öne geçirdi.

Kaleci Marafona’dan başlayan ve harika paslaşmalarla rakip kaleye inen ev sahibi sol bek Moubandje’nin müthiş şutuyla 2. gole ulaştığında dakikalar 27’yi gösteriyordu.

İkinci yarıda Başakşehir skoru değiştirmek için daha etkili göründü. Ancak gole ulaşmaktan oldukça uzakta kaldılar.

80’de Davidson’un şutu direkte direkte patlarken, 3 dakika sonra kaleci Volkan’la karşı karşıya kalan Tayfur günü noktaladı.

SORUN YORGUNLUKMUŞ

Haftalardır 3 günde bir maç oynamak zorunda kalan turuncu yeşillilerin sorunu yorgunlukmuş.

Biraz dinlenince, Fenerbahçe deplasmanı öncesi çok önemli bir galibiyet aldılar. Alanyaspor’da kötü oynayan futbolcu yoktu.

Hakem Mete Kalkavan’ın yönetimi neredeyse kusursuzdu.

Başakşehir de ise kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Dünkü mücadelelerini izleyince, geçen yılın şampiyonunun neden 7 haftadır kazanamadığını anlamak zor olmamalı.