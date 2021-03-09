Bakasetas olmasa da Alanyaspor işini yapıyor

Beş haftadır galibiyet özlemi çeken Alanyaspor, Trabzon’da hem 3 puanı aldı, hem de deplasman talihsizliğine son verdi. Sezon ortasında önemli silahı Bakasetas’ı rakibine kaptırmasına rağmen, Akdeniz temsilcisi dün Karadeniz’de kazandığı zaferle bir kez daha tarih yazdı.

Çağdaş Atan ve Abdullah Avcı’nın klasik taktik savaşını izleyeceğimiz daha ilk dakikalardan belliydi. Alanyaspor topla oynarken, ev sahibi sahasında beklemeyi tercih etti. O kadar çok beklediler ki, Bakasetas ilk şutu attığında dakikalar 22’yi gösteriyordu. Yunan yıldızın, eski takımına karşı ikinci denemesinde de Serkan Kırıntılı başarılıydı. Oysa, rakibi o dakikalara kadar gole çok yaklaşmış, Salih’in güzel şutu direkte patlamış, Ceyhun’un da etkili vuruşunu Uğurcan kurtarmıştı.

RiSKLi ANLAR

İkinci yarıda karşılıklı atakları sıkça gördük. Artan pozisyonlar maçın golsüz bitmeyeceğini müjdeliyordu. Ve beklenen gol 66’da geldi. Sağ kanadı daha etkili kullanan Alanyaspor Mustafa Pektemek’le öne geçti. Bordo mavililer beraberlik planları yaparken, kalesinde ikinci golü gördü. Davidson tek başına götürdüğü topla kaleci Uğurcan’ı avlamayı başardı.

80’inci dakikada Bakasetas’ın penaltı golü sonrası sanki bir macera filmi izliyor gibiydik. Heyecan dolu filmin kahramanı, 10 dakika uzayan karşılaşmada Moubandje’nin müthiş asistini aynı güzellikte değerlendiren Davidson oldu. Göze hoş gelen paslı oyunda ısrar eden Çağdaş Atan’ın taktiği sahada çok iyi işledi. Güne damgasını vuran Davidson’un yanı sıra Salih, Efecan, Tzavellas ve ilk kez görev alan Serkan Kırıntılı alkışı fazlasıyla hak etti.

EKSiKLER VARDI AMA...

Aslında, atanı ve tutanı değişik olan bir 11’le sahaya çıkan Alanya zorlu deplasmana çok önemli 3 eksikle gelmişti. Kaleci Marafona, santrfor Babacar ve defansın bel kemiği Caulker... Ama gözler onları aradı desek yanlış olur.

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