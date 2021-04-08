Alanyaspor kolay pes etti

Yarı finalde elenen Alanyaspor’da kupa hüsranının etkileri sürüyor. Puansız haftalara İstanbul deplasmanı da eklendi.

Dün gece beklenen oyununu sergileyemeyen, fırsatları harcayan Akdeniz temsilcisi taraftarlarına bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı.

Alanyaspor’un oyun kodlarını çok iyi bilen Sergen Yalçın ile Welinton ve N’Sakala eski takımlarına karşı galibiyeti sağlayan isimlerin başında geldiler. Başlama düdüğüyle birlikte Ghezzal’ın direkten dönen şutu maçın ipuçlarını veriyor gibiydi. 10’uncu dakikada Cenk Tosun’la gelen golün ardından, beraberlik arayan turuncu yeşiller Juanfran’la çok önemli fırsatı değerlendiremedi. İlk yarım saatte daha etkili olan ev sahibinin 3 topu direkten döndü. Gol kaçırma yarışına 40’ıncı dakikada Bareiro da katıldı ve müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

ATAMAYANA ATARLAR

İkinci yarıya Alanyaspor daha etkili başladı. 46’ıncı dakikada davidson’un şutunu, kaleci ersin son anda çelmeyi başardı. 53’üncü dakikada ise Babacar boş kaleye, ismine yakışmayacak bir şut gönderdi. Futbolun klasik söylemi “Atamayana atarlar” sözü 58’inci dakikada gerçekleşti. Ghezzal sol ayağıyla golün nasıl atılacağını gösterdi. Son sözü söyleyen N’koudou oldu ve skoru belirledi.

ÖZGÜVEN KAYBEDiLDi

Üç haftadır yaşanan kayıplarda, önemli oyuncuların eksikliği hissedilse de asıl sorun takımın kazanma alışkanlığını kaybetmiş olması. Oysa, Avrupa yolunun hâlâ açık olduğu bilinmeli. Ama bunun için takımın fabrika ayarlarına dönmesi gerekli. Yani 90 dakika mücadeleyi bırakmayan ve mağlubiyete isyan eden Alanyaspor’a. Tıpkı sezon başındaki gibi... Kredi bitti, artık hata yapma lüksü kalmadı. Karşılaşmaya iyi hazırlanan ve rakibini iyi analiz eden Kartal zor bir virajı kayıpsız atlattı. Bu sonuçla, nefes nefese giden şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılacak.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...