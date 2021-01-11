Alanyaspor duvara çarptı

Aslında, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaraları sarmak için iyi fırsattı Kasımpaşa maçı. Kazanılacak ve zirve yolundaki mücadele sürecekti. Evet, kadrosunda kart cezalısı iki önemli eksiği vardı... Tzevallas ve Davidson gibi ilk 11’in değişmez ikilisi yoktu. Ancak sahaya çıkan 11 bu maçı kazanmak için yeterli görünüyordu. Üstün götürülen ilk dakikalarda, peş peşe kendi kalelerinde gördükleri 2 gol bile takımın ahengini bozmadı.



SÜRPRİZ GOLLERE RAĞMEN

Klasik, paslı oyundan taviz verilmeden mücadele sürdü ve Bakasetas’ın penaltı golüyle “Maç dönüşe geçti” diye düşünüldü.

Siopis-Berkan değişikliği ikinci yarının rakip ceza sahasında oynanacağının işaretiydi. Öyle de oldu.

Bir kişi eksik mücadele eden Kasımpaşa sahasına kapanınca, sanki bir “Hücum ve müdafa” filmi izledik.

Umudunu kontrataklara bağlayan rakip, dalga dalga gelen Alanyaspor ataklarını durdurmakta çok zorlanmadı. Kaleci Ramazan’ın gününde olması, turuncu yeşilli futbolcuların son vuruşlardaki beceri eksikliğini de buna eklemek lazım.



RAMAZAN’I GEÇEMEDİLER

Özellikle ortadan ve sağ kanattan gelişen ataklar Kasımpaşa ceza sahasında ve Ramazan’da eridi.

“Bu maç bu skorla bitmez” dedirten şut ve baskıya rağmen Alanyaspor sahasında yenilmezlik unvanını da kaybetti.

Son haftalarda yaşanan talihsizlikler zincirine böylece bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Kilidi açmakta Davidson, sürpriz kontratak gollerini önlemede de Tzevallas çok arandı.

Bir parlayıp bir sönen Babacar ve transfer dedikodularıyla ritmi bozulan Salih Uçan dün gecenin hayal kırıklıklarıydı.

Haftayı BAY geçecek olan Alanyaspor sahasında ağır bir yara aldı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...