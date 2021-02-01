Alanya'da hedef değişir mi?

Welinton, N’Sakala, Junior Fernandes ve Cisse başka takımlara transfer oldu. Futbolcular yetmedi, teknik direktörleri de peş peşe gitti.

Önceki sezon Sergen Yalçın, bu yıl Erol Bulut... Ayrılıklara rağmen, gelenler gidenleri unutturdu. Endişe, yerini gurura bıraktı. Son haftalarda gelgitler yaşansa bile takım ilk yarıyı 5’inci sırada bitirdi.

BAKASETAS SÜRPRİZ OLDU

Turuncu yeşilliler yine bir transfer dalgasıyla karşı karşıya. Takımın yıldızlarından Bakasetas sürpriz şekilde Trabzon’un yolunu tuttu. Başka isimlerden de söz ediliyor. Şimdi veya sezon sonunda. Kaynak yaratmak zorunda olan yönetim, bugüne kadar yaptıklarıyla güven ve saygıyı hak ediyor. Bir futbolcuyu, kısa sürede parlatıp maliyetinin 5-6 katına pazarlamak kolay iş değil. Sonraki satıştan yüzde 20’lik pay da çok önemli. Ancak, 3 maçla Türkiye Kupası’nın kazanılabileceği, ligi ilk sıralarda bitirme ihtimalinin yüksek olduğu bir dönemde bu vedalaşmanın zamanlaması doğru mu bilemiyorum.

BU GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİ

Evet, Bakasetas’ın eksikliği kapatılabilir, ama yeni bir hamle için sadece saatler kaldı. Doğru bir ismi kadroya katabilmek için son saniye mucizesi gerekli. Transfer dedikoduları altında oynanan kritik Sivasspor maçının sonucu bu nedenle önemliydi. Aşırı yağmur nedeniyle iki günde tamamlanan ve 3-1 kazanılan galibiyet Alanyaspor’un gelecek planları açısından çok değerli.