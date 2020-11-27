Hemen söyleyim; başlıktaki sözler bir kurgu değil, tamamen gerçek...
Önceki gün kısa bir uyku molasında iken, futboldan zerre hazzetmeyen, herhangi bir maçın 1 dakikasını bile izlemeyen eşimin, “Hışşt, uyan uyan, Maradona ölmüş” sözleriyle öğrendim acı haberi. Eşim belki futbola dair hiçbir şeyi bilmiyordu, öğrenmek de istemiyordu ama Maradona’yı biliyordu. Çünkü Maradona öyle bir futbolcuydu. Benim gibi ‘X’ kuşağı insanlarının gözünde Maradona’nın yeri bambaşka idi. Herkes ona özenir, onun gibi olmak ister ama hiçkimse onun gibi olamazdı. Çünkü o Maradona idi. Tanrı, onu bu dünyaya ‘futbolu sevelim’ diye göndermişti.
MESSI UZAYLI İSE...
Maradona’nın futbol topuyla yaptıklarının haddi hesabı yoktu. Sadece sihirli sol ayağı değil, sağ ayağı, kafası, omuzları, dizleri, göğsü, kısacası vücudunun her yeriyle istediği gibi hükmederdi topa. Ve inanın bana tüm bunları bir portakalla bile yapardı. “Yok artık, abartma” diyenlere, 1988-89 sezonunda Napoli’de oynarken, Bayern Münih maçı öncesi sahadaki ısınma hareketlerinin görüntüsünü izlemelerini tavsiye ediyorum. Ben o gün o sahada rakip olsaydım herhalde sahaya bile çıkmazdım. Biz futbolcu isek Maradona ne? Ya da ‘Z’ kuşağının yere göğe sığdıramadığı Messi uzaylı ise, Maradona nereli?
Hışşt, uyan uyan! Maradona ölmüş
Hemen söyleyim; başlıktaki sözler bir kurgu değil, tamamen gerçek...
Önceki gün kısa bir uyku molasında iken, futboldan zerre hazzetmeyen, herhangi bir maçın 1 dakikasını bile izlemeyen eşimin, “Hışşt, uyan uyan, Maradona ölmüş” sözleriyle öğrendim acı haberi. Eşim belki futbola dair hiçbir şeyi bilmiyordu, öğrenmek de istemiyordu ama Maradona’yı biliyordu. Çünkü Maradona öyle bir futbolcuydu. Benim gibi ‘X’ kuşağı insanlarının gözünde Maradona’nın yeri bambaşka idi. Herkes ona özenir, onun gibi olmak ister ama hiçkimse onun gibi olamazdı. Çünkü o Maradona idi. Tanrı, onu bu dünyaya ‘futbolu sevelim’ diye göndermişti.
MESSI UZAYLI İSE...
Maradona’nın futbol topuyla yaptıklarının haddi hesabı yoktu. Sadece sihirli sol ayağı değil, sağ ayağı, kafası, omuzları, dizleri, göğsü, kısacası vücudunun her yeriyle istediği gibi hükmederdi topa. Ve inanın bana tüm bunları bir portakalla bile yapardı. “Yok artık, abartma” diyenlere, 1988-89 sezonunda Napoli’de oynarken, Bayern Münih maçı öncesi sahadaki ısınma hareketlerinin görüntüsünü izlemelerini tavsiye ediyorum. Ben o gün o sahada rakip olsaydım herhalde sahaya bile çıkmazdım. Biz futbolcu isek Maradona ne? Ya da ‘Z’ kuşağının yere göğe sığdıramadığı Messi uzaylı ise, Maradona nereli?
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