Hedef maçlarda kazanamayanların derbisi: Galatasaray-Fenerbahçe
Adil Demirçubuk

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Türk futbol tarihinin en pahalı maçına çıkacak. 345 milyon Euro kadro değerine sahip sarı kırmızılılar ile 248 milyon Euro’luk sarı lacivertlilerin derbisinde toplam 593 milyon Euro değerinde futbolcular sahne alacak. Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı son TFF Süper Kupa finali öncesinde iki takımın birbirleriyle oynadığı lig maçları tatsız tuzsuz geçmişti. ‘Kaybetme’ korkusuyla ortaya konan aşırı temkinli futbol, belki de tarihin en zevksiz derbilerini ortaya çıkardı. Ama bu sefer farklı olacak... İki ezeli rakibin bu sezon sergilediği performanslar, yarınki maçın zevkli ve gollü geçme ihtimalinin son derece yüksek olduğuna işaret ediyor. Şimdi gelin bu tezimizin nedenlerini anlatalım:

G.SARAY'IN, EVİNDEKİ DERBİ KARNESİ KIRIK

Galatasaray bir hücum takımı; savunma yapmayı, ‘berabere kalalım yeter’ mantığıyla oynamayı beceremiyor. Bu felsefeyle çıktıkları, her biri ‘hedef maç’ niteliğindeki Eintracht Frankfurt (1-5), Monaco (0-1), Manchester City (0-2) ve Liverpool (0-4) karşılaşmalarında yenilmekten kurtulamadılar. Bu maçların deplasmanda olması tabii ki önemli bir detay, ancak RAMS Park’ın da Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray’a pek yaramadığını hatırlatmakta yarar var. İki takımın bu statta oynadığı son 10 maçta kırmızılılar sadece 1 kez galip gelirken, diğerlerinde 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadılar. Bu saydıklarımızdan şu sonucu çıkarmak pekalâ mümkün: Galatasaray hedef maçlarda başarılı olamıyor, kazanmak istiyorsa, beraberliğe yatmayı düşünmeyecek.

F.BAHÇE SON DAKİKALARDA PANİĞE KAPILIYOR

Savunmadaki yetersizlik konusunda Fenerbahçe’nin de Galatasaray’dan geri kalır tarafı yok... Alanyaspor (2-2), Kasımpaşa (1-1) ve Rizespor (2-2) maçlarında hep önde iken yakalandılar. Bu karşılaşmaların hepsinde beraberlik golünü uzatma dakikalarında kalelerinde gören sarı lacivertliler, Türkiye Kupası’ndaki son Konyaspor maçını da 120+2’de yedikleri golle kaybettiler. Rakip kim olursa olsun, son dakikalara eğer tek farklı önde girmişlerse, gereksiz bir telaş ve paniğe kapılıp akıl almaz hatalar yapıyorlar. Uzatma dakikalarında gol yedikleri bu maçlarda olduğu gibi, özellikle yan toplarda kademe hataları yapıp rakiplere gol davetiyesi çıkarıyorlar. Dolayısıyla yarınki derbinin sonucu için son düdüğe kadar beklemek şart.

