Yayıncıların en büyük endişesi; Korsan

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya ve Ukraynadan peş peşe açıklamalar Durum çok tehlikeliRusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! 'Durum çok tehlikeli'#RUSYA
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
UEFAda geceye Cüneyt Çakır damgası İspanyollar şaşkın...UEFA'da geceye Cüneyt Çakır damgası! İspanyollar şaşkın...#Cüneyt Çakır
Yunanistanda yolcu gemisinde yangın İçinde çok sayıda Türk de vardıYunanistan'da yolcu gemisinde yangın! 'İçinde çok sayıda Türk de vardı'#Yunanistan
Metrodaki bıçaklı saldırgan ilk kez hakim karşısında Pes dedirten savunma...Metrodaki bıçaklı saldırgan ilk kez hakim karşısında! 'Pes' dedirten savunma...#Kadıköy
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?#Rus Gribi
Soruyu duyunca bir an şaşırdılar Sonra bu cevabı verdilerSoruyu duyunca bir an şaşırdılar! Sonra bu cevabı verdiler#Demet Özdemir
Barcelona-Napoli maçında arma skandalı Çöküş devam ediyor, ıslıklı tepki...Barcelona-Napoli maçında 'arma' skandalı! Çöküş devam ediyor, ıslıklı tepki...#Barcelona
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Açıklama az önce geldi: Ateş açıldı Ukraynada kriz tırmanıyorAçıklama az önce geldi: Ateş açıldı! Ukrayna'da kriz tırmanıyor#Rusya
Tacizci doktor tutuklandı Onlarca kadın muayeneden kaçmışTacizci doktor tutuklandı! Onlarca kadın muayeneden kaçmış#Tunceli
Hülya Avşardan sevgili tarifi: Instagram kullanan erkek bana göre değilHülya Avşar'dan sevgili tarifi: Instagram kullanan erkek bana göre değil!#Hülya Avşar
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Dış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorumDış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum#Tom Cruise
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Yayıncıların en büyük endişesi; Korsan

#Yayıncı Kuruluş#Korsan Yayın#İhale
Yayıncıların en büyük endişesi; Korsan

Yeni yayın ihalesi öncesi gözler yapılacak tekliflere çevrildi... Süper Lig ve TFF 1.Lig’in yeni yayıncısının belli olacağı ihalede ilk teklifler kulüpleri memnun etmezken, yayıncı cephesinde buna sebep olarak korsan yayınlar gösteriliyor.

Haberin Devamı

Süper Lig ve TFF 1.Lig’in 2022-2023 yılından itibaren belli olacağı yeni yayıncısı öncesi ihalede teklifler, Türkiye Futbol Federasyonu’na sunuldu. Ancak gelen tekliflerin, kulüpleri memnun etmediği öne sürüldü.

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, yayınladığı makalede Türk futbolunun yayın hakları için düzenlenen ihalede yapılan tekliflerin, kulüplerin beklentilerinin yaklaşık 100 milyon dolar altında kaldığını açıkladı. ABD merkezli ajans, futbolda yeni yayın ihalesinde gelen tekliflerin çok düşük olmasının sebebi olarak korsan yayınları gösterdi.

KORSAN, YAYINCILAR İÇİN ENDİŞE OLUŞTURUYOR

Haberde, korsan yayın sorununun çözülemeyeceğine yönelik endişelerin yüksek olduğu bu nedenle en yüksek teklifin de 150 milyar dolar bandında kaldığı belirtildi. İhale öncesi yayın gelirlerini kulüpler, finansal açıdan en büyük ekonomik gelir olarak görürken, bu nedenle ihalede 250 milyon dolar seviyesinde bir teklif bekledikleri iddia edildi.

Haberin Devamı

21 yıldır Türkiye’de yayıncılık görevi üstlenen beIN SPORTS tarafından bu yıl yapılan araştırmaya göre, Türk futbolunu takip eden her üç kişiden ikisinin korsan yayını tercih ediyor.

Araştırma; korsan yayınların, pandeminin yayın haklarının değerlemesine verdiği zararı daha da arttırdığı ve Türkiye'nin yüksek borç yüküyle boğuşan kulüplerinin en önemli gelir kaynağını vurmasında en büyük etken olduğuna vurgu yapıyor.

BUGÜN KRİTİK VİRAJ AŞILACAK

Süper Lig’in yayın ihalesinde bugün kritik bir viraj daha aşılacak... Hazırlanan 8 ayrı paketin tamamına teklif vererek Süper Lig’in yeni yayıncısı olmak isteyen beIN Sports ve Saran Medya’ya ‘tekliflerini yükseltmeleri için’ verilen ek süre bugün sona erecek. İki firma son tekliflerini, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu’na bugün saat 17.00’ye kadar teslim edecek. Komisyon, önerileri değerlendirdikten sonra 21 Şubat Pazartesi günü son kez toplanıp kararını açıklayacak.

TFF VE KULÜPLER ALTERNATiF FORMÜLLER ÜZERiNDE ÇALIŞIYOR

Bu sezon Spor Toto’nun katkısıyla birlikte 2 milyar 650 milyon TL olan yayın ihale ücreti için gelen en yüksek yıllık teklif, 2 milyar TL olmuştu. Rakamı yeterli bulmayan ve artırmaya çalışan TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, bunun üzerine 2 formül üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bu formüller şöyle:

Haberin Devamı

1- Kulüpler ‘Süper Lig TV’ yayın platformu kurarak, Süper Lig maçlarını kendileri yayınlayacak.

2- Kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderlerini kendileri satacak ve satış miktarı ölçüsünde gelir elde edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yayıncı Kuruluş#Korsan Yayın#İhale

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık