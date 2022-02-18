Yayıncıların en büyük endişesi; Korsan

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Süper Lig ve TFF 1.Lig’in 2022-2023 yılından itibaren belli olacağı yeni yayıncısı öncesi ihalede teklifler, Türkiye Futbol Federasyonu’na sunuldu. Ancak gelen tekliflerin, kulüpleri memnun etmediği öne sürüldü.

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, yayınladığı makalede Türk futbolunun yayın hakları için düzenlenen ihalede yapılan tekliflerin, kulüplerin beklentilerinin yaklaşık 100 milyon dolar altında kaldığını açıkladı. ABD merkezli ajans, futbolda yeni yayın ihalesinde gelen tekliflerin çok düşük olmasının sebebi olarak korsan yayınları gösterdi.

KORSAN, YAYINCILAR İÇİN ENDİŞE OLUŞTURUYOR

Haberde, korsan yayın sorununun çözülemeyeceğine yönelik endişelerin yüksek olduğu bu nedenle en yüksek teklifin de 150 milyar dolar bandında kaldığı belirtildi. İhale öncesi yayın gelirlerini kulüpler, finansal açıdan en büyük ekonomik gelir olarak görürken, bu nedenle ihalede 250 milyon dolar seviyesinde bir teklif bekledikleri iddia edildi.

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21 yıldır Türkiye’de yayıncılık görevi üstlenen beIN SPORTS tarafından bu yıl yapılan araştırmaya göre, Türk futbolunu takip eden her üç kişiden ikisinin korsan yayını tercih ediyor.

Araştırma; korsan yayınların, pandeminin yayın haklarının değerlemesine verdiği zararı daha da arttırdığı ve Türkiye'nin yüksek borç yüküyle boğuşan kulüplerinin en önemli gelir kaynağını vurmasında en büyük etken olduğuna vurgu yapıyor.

BUGÜN KRİTİK VİRAJ AŞILACAK

Süper Lig’in yayın ihalesinde bugün kritik bir viraj daha aşılacak... Hazırlanan 8 ayrı paketin tamamına teklif vererek Süper Lig’in yeni yayıncısı olmak isteyen beIN Sports ve Saran Medya’ya ‘tekliflerini yükseltmeleri için’ verilen ek süre bugün sona erecek. İki firma son tekliflerini, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu’na bugün saat 17.00’ye kadar teslim edecek. Komisyon, önerileri değerlendirdikten sonra 21 Şubat Pazartesi günü son kez toplanıp kararını açıklayacak.

TFF VE KULÜPLER ALTERNATiF FORMÜLLER ÜZERiNDE ÇALIŞIYOR

Bu sezon Spor Toto’nun katkısıyla birlikte 2 milyar 650 milyon TL olan yayın ihale ücreti için gelen en yüksek yıllık teklif, 2 milyar TL olmuştu. Rakamı yeterli bulmayan ve artırmaya çalışan TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, bunun üzerine 2 formül üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bu formüller şöyle:

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1- Kulüpler ‘Süper Lig TV’ yayın platformu kurarak, Süper Lig maçlarını kendileri yayınlayacak.

2- Kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderlerini kendileri satacak ve satış miktarı ölçüsünde gelir elde edecek.