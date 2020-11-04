Yayıncılar Twitch’in telif hakkı ihtarlarından şikâyetçi

Twitch, son zamanlardaki telif hakkı hareketlerine yükselen tepkilerin ardından bu sefer de yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Yayıncılara, eğer telif hakkı ihlalinde bulunup bulunmadıklarından emin değillerse şarkı ve müzik içeren klip ve yayın geçmişlerini silmelerini söyledi.

Twitch, bu senenin başından beri telif hakkı yasaları sebebiyle hak sahipleri ve yayıncılar arasında zor zamanlar geçiriyor. Son zamanlarda yayıncılara gönderdiği tek tip ihlal maillerinin sayısı giderek artarken yayıncılar bu konu için kesin ve kalıcı bir çözüm istiyor.

Jake’n’Blake isimli bir yayıncı, yaklaşık iki buçuk sene önceki bir videosuna gelen telif hakkı ihtarının detaylarını paylaşarak sistemin işleyişindeki bazı eksiklerini gözler önüne serdi. Twitch’te IRL yayını yaparken bir mağazanın önünden geçerken kameranın mikrofonuna gelen şarkı, yayıncının uyarı almasına sebep olurken Jake’n’Blake ise şarkıyı kendisinin açmamasına rağmen hiçbir inceleme yapılmaksızın uyarıya tabi tutulmasına tepki gösterdi.

Just to be clear...



This is a 30sec clip from two and a half years ago.



It was from an outdoor IRL stream.



I probably passed by a shop or was in a place that was playing the song in the background.



I’m now in danger of losing everything.



How is this even realistic?! 😔 pic.twitter.com/zqYxfrshR0 — Jake'n'Bake @ LA 🇺🇸 (@jakenbakeLIVE) October 29, 2020

Bu durumda yayıncıların müzik ve şarkı çalma seçeneği neredeyse kalmıyor. Müzik lisanslama sürecine ortalama bir yayıncının gücü yetmiyor. Jake’n’Bake'in söylediğine göreyse telif hakkı sahipleri, müziklerini kullanan veya kullanmak isteyen yayıncılara yanıt vermek veya onlarla iletişim kurmakla pek de ilgilenmiyor. Tüm bunların sonucunda içerik üreticilerin eli kolu bağlanmış oluyor.

Facebook, müziklerini yayıncıları için lisanslamak için bir dizi büyük müzik şirketi ile anlaşma yapmış olsa da, Twitch şimdiye kadar Twitch Soundtrack dışında Facebook’unkine benzer büyüklükte bir çalışmadan bulunmadı.

Yayıncılar tarafından topa tutulmuş olan Twitch, müzik endüstrisinden gelen eleştirilerin de hedefinde. Twitch’in hem hak sahiplerini hem de yayıncıları mutlu edebilecek bir çözümle gelip gelemeyeceği ise merak konusu.