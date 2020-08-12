Yayıncı kuruluştan yeni proje

"Sev! Tıpkı İlk Günkü Gibi", beIN'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Asya Pasifik, Fransa, Türkiye ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere 43 ülke ve 5 kıtadan oluşan uluslararası ağının tamamında eş zamanlı olarak başlattığı ilk küresel kampanya olma özelliği taşıyor.

Tüm futbolseverleri birleştirmeyi hedefleyen tanıtım kampanyası, KOVİD-19 nedeniyle kesintiye uğrayan 2019 – 2020 sezonunun ardından dünya futbolunda yeni bir başlangıcı kutluyor. Ligue 1, yaklaşık altı ay önce iptal edildikten sonra 21 Ağustos Cuma günü ekranlara dönüyor. Premier Lig ve LaLiga 12 Eylül'de, Serie A ise 19 Eylül'de yeni sezonu açıyor. Taraftarlar, yeni sezonun heyecanını, tıpkı futbolla ilk karşılaştıkları günkü gibi hissedecekler.

Futbolseverlerin, oldukça zorlu geçen 2020 yılında futbola duydukları tutkuyu ve aşkı yeni sezonla beraber yeniden hatırlayabilmeleri için beIN; TV kanallarından ve sosyal medya hesapları dahil tüm dijital mecralarından çeşitli tanıtım içerikleri yayınlayacak.

beIN MENA Spor İçeriklerinden Sorumlu Başkanı Jonathan Whitehead şunları söylüyor:

“Her taraftar, futbola ilk kez aşık olduğu anı hatırlar: Bir gol sevinciyle yumruğunu ilk kez havaya kaldırdığı anı, tuttuğu takımın kazandığı bir kupayı kaldırırken duyduğu mutluluğu, hatta bir kırmızı kartın ardından televizyonun karşısında attığı çığlığı. Geride bıraktığımız futbol sezonunun KOVİD-19 salgını nedeniyle kesintili bir şekilde tamamlanmasının ardından önümüzdeki birkaç hafta içinde Premier Lig, LaLiga, Ligue 1 ve Serie A dahil olmak üzere Avrupa futbolunda yepyeni bir sezonu büyük bir mutluluk ve heyecanla karşılayacağız. Aslında bu, çok zorlu bir dönemin ardından yeni bir başlangıç olacak ve tüm futbolseverler bu anı, tıpkı futbola ilk kez aşık oldukları günkü gibi hissedecekler.”