Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı | Alanyaspor Galatasaray (Hazırlık maçı)

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Alanyaspor#Hazırlık Maçı
Canlı | Alanyaspor Galatasaray (Hazırlık maçı)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 15:16

Alanyaspor ile Galatasaray hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizen anbean takip edebilirsiniz. Maçta elde edilecek gelirler depremzedelere bağışlanacak.

Haberin Devamı

Galatasaray, hazırlık maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Alanyaspor: 1

Galatasaray: 1

Goller: 17' Ivan Cavaleiro, 31' Milot Rashica

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Fatih, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia

Galatasaray: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Rashica, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Icardi

GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden 'Yaralarımızı birlikte sarıyoruz' başlığı ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray ve Corendon Alanyaspor 26 Şubat Pazar günü saat 18.00’de hazırlık maçında bir araya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır" denildi.

Haberin Devamı

PODOLSKİ'DEN GALATASARAY'IN KONTEYNER KAMPANYASINA 2 MİLYON TL BAĞIŞ

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından ülkemizi derinden sarsan Deprem felaketleriyle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Alman yıldız, Galatasaray'ın başlattığı konteyner kampanyasına 2 milyon TL'lik bağışta bulunduğunu belirtip destek çağrısında bulundu.

Canlı | Alanyaspor Galatasaray (Hazırlık maçı)

ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alanyaspor Galatasaray HAZIRLIK MAÇI 18.00’de başlayacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor Galatasaray maçı TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Alanyaspor#Hazırlık Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın! İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

#Deprem
Hangi çatlaklar tehlikeli Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#Kahramanmaraş Depremi