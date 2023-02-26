Canlı | Alanyaspor Galatasaray (Hazırlık maçı)

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Galatasaray, hazırlık maçında Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Alanyaspor: 1

Galatasaray: 1

Goller: 17' Ivan Cavaleiro, 31' Milot Rashica

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaliero, Fatih, Koulouris, Pereira, Balkovec, Doumbia

Galatasaray: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Rashica, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Icardi

GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden 'Yaralarımızı birlikte sarıyoruz' başlığı ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray ve Corendon Alanyaspor 26 Şubat Pazar günü saat 18.00’de hazırlık maçında bir araya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır" denildi.

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PODOLSKİ'DEN GALATASARAY'IN KONTEYNER KAMPANYASINA 2 MİLYON TL BAĞIŞ

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından ülkemizi derinden sarsan Deprem felaketleriyle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Alman yıldız, Galatasaray'ın başlattığı konteyner kampanyasına 2 milyon TL'lik bağışta bulunduğunu belirtip destek çağrısında bulundu.

ALANYASPOR GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alanyaspor Galatasaray HAZIRLIK MAÇI 18.00’de başlayacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor Galatasaray maçı TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.