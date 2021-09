Yayın yaparken en çok küfredilen oyunlar belli oldu

Haberin Devamı

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Rainbow Six yayıncı ve içerik üreticileri dakikada neredeyse on, saatte 600 kez küfür ediyor. Bunu ikinci sırada saatte 552 küfürle FIFA içerik üreticileri takip ediyor. Üçüncü sırada ise saatte 484 küfürle Call of Duty: Warzone içerik üreticileri ve yayıncıları geliyor.

Listeyi Halo, GTA V, CS:GO, Fortnite ve Apex Legends takip ediyor.

Buzz Bingo, toplam 25 saat uzunluğunda 100 Twitch yayını ve Youtube videosu izleyerek elde ettiği verilerle popüler oyunları oynayan yayıncı ve içerik üreticilerini inceledi. Her yayını 15 dakika izleyerek duyduğu uygunsuz kelimeleri ve küfürleri not aldı. Buna göre de en sık küfredilen oyun başlığı olan Rainbow Six’te yayıncılar ve içerik üreticileri ortalama altı saniyede bir küfrediyor.

Aynı araştırmanın sonucuna göre xQc e çok küfreden isimken PewDiePie en az küfreden isim oldu.