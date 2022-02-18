Yayın ihalesinde kritik gün

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Süper Lig’in yayın ihalesinde bugün kritik bir viraj daha aşılacak... Hazırlanan 8 ayrı paketin tamamına teklif vererek Süper Lig’in yeni yayıncısı olmak isteyen beIN Sports ve Saran Medya’ya ‘tekliflerini yükseltmeleri için’ verilen ek süre bugün sona erecek. İki firma son tekliflerini, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu’na bugün saat 17.00’ye kadar teslim edecek. Komisyon, önerileri değerlendirdikten sonra 21 Şubat Pazartesi günü son kez toplanıp kararını açıklayacak.

TFF VE KULÜPLER ALTERNATiF FORMÜLLER ÜZERiNDE ÇALIŞIYOR

Bu sezon Spor Toto’nun katkısıyla birlikte 2 milyar 650 milyon TL olan yayın ihale ücreti için gelen en yüksek yıllık teklif, 2 milyar TL olmuştu. Rakamı yeterli bulmayan ve artırmaya çalışan TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, bunun üzerine 2 formül üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bu formüller şöyle:

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1- Kulüpler ‘Süper Lig TV’ yayın platformu kurarak, Süper Lig maçlarını kendileri yayınlayacak.

2- Kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderlerini kendileri satacak ve satış miktarı ölçüsünde gelir elde edecek.