Yayın havuzunda hedef 400 milyon dolar

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Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin en büyük gelir kaynağı olan yayın hakları konusunda tarihi bir virajın eşiğine gelindi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kulüpler, mevcut yayın hakları sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını dikkate alarak, yeni ihalenin hazırlıklarına başladı.

TFF yetkilileri ile Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet önümüzdeki günlerde masaya oturup, ihale ile ilgili maddi ve teknik konuları görüşecek.

İHALE OCAK YA DA ŞUBAT'TA YAPILACAK

Halen yıllık KDV dahil 218 milyon dolar yayın hakları bedelinin yeni ihale sonucunda ciddi oranda artması bekleniyor. Şu an için konuşulan rakamlar 300-350 milyon dolar.

Saran Grubu’nun yayın haklarını almaya çok istekli olduğu, ayrıca Turkcell ve Türk Telekom’un da ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Bu üç şirketin yanı sıra TRT’nin de yayın ihalesine girmesinin gündemde olduğu belirtildi. Mevcut yayıncı beİN Media Group’un da yeniden talip olması beklendiği için, ihalede oluşacak rekabetle birlikte yayın hakları gelirinin yıllık 400 milyon doları bulacağı tahmin ediliyor.

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Mevzuat gereği, mevcut sözleşmenin bitimine 6 ay kala ihale yapılması gerektiği için yeni yayın hakları ihalesinin Ocak ya da Şubat'ta yapılması bekleniyor.