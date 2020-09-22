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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Yavuz Cinkaya: "Kadroya bir veya iki takviye daha yapacağız..."

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Yavuz Cinkaya: "Kadroya bir veya iki takviye daha yapacağız..."
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya bir veya iki takviye daha yapacaklarını bildirdi.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Cinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ilk puanını Trabzonspor maçında alarak moral bulduklarını, yeni transferlerin uyum sürecini aştıktan sonra daha iyi sonuçlar alacaklarını ifade etti.

Üçüncü haftanın kapanış maçında konuk olacakları Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Cinkaya, şunları kaydetti:

"Trabzonspor maçında ortaya koyduğumuz futbol ve kazanma azmimizi bu maçta da sürdüreceğiz. Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Antalyaspor deplasmanından puan veya puanlarla dönerek puan cetvelinde üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Yeni transferlerin takıma alışması zamana alıyor. Bunun yanı sıra idman eksiği olan oyuncularımız var. Yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla birlikte daha iyi olacağız. Teknik heyetimizin de raporu doğrultusunda kadromuza bir veya iki takviye daha yapacağız. Muris Mesanoviç dışındaki tüm oyuncular bonservisi ile birlikte transfer edildi. Bunun yanı sıra ileriye dönük genç oyuncuları da kadromuza dahil ediyoruz. Bu transfer politikasının ne kadar önemli olduğunu sadece bu sezon değil, bundan sonraki sezonlarda göreceğiz."

Bir süre önce kulüp başkanı Ali Çetin'in güven tazelediği olağanüstü genel kurulda oluşan yeni yönetim kurulu olarak kulübü layık olduğu yerlere taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Cinkaya, "Bir yandan idari ve mali olarak kulübümüzün güçlü bir hale gelmesinin çalışmalarını yaparken diğer yandan da sportif başarı için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Denizlispor Kulübü, 'Denizliliyim' diyen herkesin ortak paydası. Hedefe ulaşmada en büyük silahımız yönetimden futbolcusuna, çalışanından taraftarına kadar herkesin birlik beraberlik içerisinde olmasıdır. Hepimizin sabırlı olması, kötü günlerde daha fazla kenetlenmesi, güzel günlerde de güzellikleri paylaşması bizi hedefe daha çabuk ulaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

 

Yavuz Cinkaya: Kadroya bir veya iki takviye daha yapacağız...

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