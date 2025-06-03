Yassine Benzia'dan şok Fenerbahçe sözleri! 'Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar'

Haberin Devamı

2018 yılında Fenerbahçe'ye Lille'den kiralık olarak gelen Yassine Benzia, bir sezon oynadıktan sonra Olympiakos'a kiralanmıştı.

Şu anda futbol kariyerini Karabağ'da sürdüren Benzia, eski takımı Fenerbahçe hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan web sitesi Futbolinfo'ya konuşan 30 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

- 2018/19 sezonunda Fenerbahçe'ye kiralandınız ancak 13 maçta forma giydiniz ve gol atamadınız. Türkiye'de işler neden sizin için yolunda gitmedi?

"Ben Fenerbahçe’ye gittiğimde teknik direktör Phillip Cocu’ydu. Onun liderliğinde 7-8 maç kadar çok iyi oynadım. Özellikle Beşiktaş’a karşı oynadığımız maçı anlatacağım. Herkes o maçtaki performansımı konuşuyordu. Ama sonra Cocu'yu gönderip yerine Ersun Yanal’ı getirdiler. Yanal gelir gelmez beni biraz geriye çekti, yani beni “6” numarada oynatmaya başladı. Kış tatilinden sonra beni genelde takımdan uzak tuttu, dahası “Sen burada kiralık oynuyorsun, ben kiralık oyuncu istemiyorum” dedi. Bu adamın kararı benim Türkiye ve Fenerbahçe kariyerimi alt üst etti. 6 ay tek başıma antrenman yapmak zorunda kaldım. Bana bunun için maaş bile vermediler."

Haberin Devamı

– Fenerbahçe'den bahsetmişken, takım 2013/14 sezonundan beri şampiyon olamadı. Sizce takımın sorunları neler?

"Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Bu takımın buna sadık kalmasının bir yolu yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana bir zamanlar yaptıkları gibi. O zamanlar kulübün böyle bir politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur."