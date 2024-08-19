Yasmani Copello'dan emeklilik kararı

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Türkiye Atletizm Federasyonunda (TAF) Paris 2024 Olimpiyatları sonrası değerlendirme toplantısı düzenledi.

Federasyonun açıklamasına göre, İzmir’deki TAF Yüksek Performans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, TAF'ın başkanı Fatih Çintimar, genel sekreteri Satılmış Atmaca, as başkanı Arif Alpkılıç, yönetim kurulu üyesi Kadir Doktur, olimpik performans direktörü Işık Bayraktar'ın yanı sıra teknik kurul üyeleri, olimpiyatlarda yer alan sporcu ve antrenörler de katıldı.

Sporcu ve antrenörlerin Paris 2024'ü değerlendirerek görüşlerini aktardığı toplantıda AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

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- Yasmani Copello emekli oldu

2014'ten bu yana Türkiye'yi temsil eden Küba asıllı atlet Yasmani Copello, Paris 2024'te jübilesini yaptığını belirterek, genç sporculara önerilerde bulundu.

TFF Başkanı Çintimar da Copello'ya emekleri için teşekkür ederek genç sporculara, tecrübeli atletin profesyonelliğini örnek gösterdi.

Erkekler 400 metre engelli disiplininde yarışan 37 yaşındaki Copello, 2016'da Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat 3'üncülüğü, 2017'de ise dünya 2'nciliği elde etti.

- Ersu Şaşma'nın antrenörünün sözleşmesi yenilendi

Erkekler sırıkla atlamada mücadele eden Ersu Şaşma ile 2021'in aralık ayından bu yana çalışan Vladimir Ryzih'in sözleşmesi, 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası sonuna kadar uzatıldı.

Ryzih'le çalışmaya başladıktan sonra Ersu'nun, Türkiye rekorlarını geliştirdiği, 2024'te Avrupa 3'üncüsü ve olimpiyat 5'incisi olduğu hatırlatıldı.